80 yaşındaki Yaşar dede DGS'ye girdi, görevlileri şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi

80 yaşındaki Yaşar dede DGS'ye girdi, görevlileri şaşırttı

03.07.2022 14:42
80 yaşındaki Yaşar dede DGS'ye girdi, görevlileri şaşırttı

80 yaşındaki Yaşar dede DGS'ye girdi, görevlileri şaşırttı "Tabuta girene kadar okumak istiyorum" Amasya'da 80 yaşındaki emekli Yaşar Aktaş, Dikey Geçiş Sınavı'na girmek için gittiği Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ndeki görevlileri şaşırttı.

80 yaşındaki Yaşar dede DGS'ye girdi, görevlileri şaşırttı

"Tabuta girene kadar okumak istiyorum"

AMASYA - Amasya'da 80 yaşındaki emekli Yaşar Aktaş, Dikey Geçiş Sınavı'na girmek için gittiği Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ndeki görevlileri şaşırttı. Azmiyle gençlere taş çıkartan yaşlı adam, "Tabuta girene kadar okumak istiyorum" dedi.

Bastonunun desteğiyle yürürken kendisini öğrenci yakını sanan görevlilere belgesini gösterip 2 yıllık önlisans eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak için sınava giren 3 çocuk ve 8 torun sahibi Aktaş, "Hedefim, ilahiyat ile Türk dili ve edebiyatı bölümünden mezun olmak. Ölene kadar, tabuta girene kadar okumayı düşünüyorum" diye konuştu.

Sınav sonrası çevredekilerin fotoğrafını çektiği Aktaş'ı aracına kadar uğurlayan Amasya Üniversitesi Genel Sekreteri Duran Çuhadar, "İlahiyat fakültemizde 2 yıl önlisans eğitimi alan Yaşar amcamız gençlerimize, çocuklarımıza örnek olacak bir davranış sergiliyor. İnşallah yeniden bizim öğrencimiz olur" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
İstanbul'da 80 ülkeden 200'ün üzerinde yabancı 'büyük dönüşüm'ü ele alacak İstanbul'da 80 ülkeden 200'ün üzerinde yabancı 'büyük dönüşüm'ü ele alacak Ünlü Çiftin Çocukları Büyüdü! Son Hali Şaşırttı Ünlü Çiftin Çocukları Büyüdü! Son Hali Şaşırttı Evlendiği Mekan Şaşırttı Evlendiği Mekan Şaşırttı
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 80 yaşındaki Yaşar dede DGS'ye girdi, görevlileri şaşırttı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:28 Ukrayna'nın paylaştığı görüntü gündem oldu! Kurgu mu gerçek mi kimse tam olarak anlayamadı
13:17 HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti
13:15 Osmaniye'de çetenin sinsi planı: Cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları erkeklere zorla iç çamaşırı giydirip tehditle soyup soğana çevirdiler
13:11 Beşiktaş, 39 yaşındaki efsane futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
12:35 İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
12:31 Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi, devlet 90,6 milyar TL'lik vergiden feragat etti
12:25 Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlilik teklifinde bulundu
12:21 Ölümü büyük üzüntü yaratan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sözleri duygulandırdı: Türk halkına doyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 14:46:37. #1.11#
SON DAKİKA: 80 yaşındaki Yaşar dede DGS'ye girdi, görevlileri şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement