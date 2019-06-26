80 'yeni nesil' OSB tuzaktan kurtaracak!
1 saat önce
OSBÜK ve TEPAV'ın "Yeni Nesil OSB'ler" raporu ile sanayide yeni bir yol haritası çizildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:08
OSBÜK ve TEPAV'ın "Yeni Nesil OSB'ler" raporu ile sanayide yeni bir yol haritası çizildi. Amaç; ihracat gelirini artırmak, orta gelir tuzağından çıkmak... Handan Sema Ceylan
'ın haberi...
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