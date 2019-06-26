Son Dakika Haberleri: 80 'yeni nesil' OSB tuzaktan kurtaracak!
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80 'yeni nesil' OSB tuzaktan kurtaracak!

1 saat önce

OSBÜK ve TEPAV'ın "Yeni Nesil OSB'ler" raporu ile sanayide yeni bir yol haritası çizildi.

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OSBÜK ve TEPAV'ın "Yeni Nesil OSB'ler" raporu ile sanayide yeni bir yol haritası çizildi. Amaç; ihracat gelirini artırmak, orta gelir tuzağından çıkmak... Handan Sema Ceylan'ın haberi...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:08 
İhracat, OSB, Ekonomi
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