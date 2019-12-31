80.yıl bulvarına sinyalizasyon sistemi kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 80.yıl bulvarına sinyalizasyon sistemi kuruldu - Son Dakika

80.yıl bulvarına sinyalizasyon sistemi kuruldu

9 saat önce

Nevşehir Belediyesi Güzelyurt Mahallesi'nde, ulaşımın daha düzenli, rahat, güvenli ve konforlu hale gelmesi için kontrolsüz kavşağa sinyalizasyon sistemi kurdu.

80.yıl bulvarına sinyalizasyon sistemi kuruldu, System.String[]

Nevşehir Belediyesi Güzelyurt Mahallesi'nde, ulaşımın daha düzenli, rahat, güvenli ve konforlu hale gelmesi için kontrolsüz kavşağa sinyalizasyon sistemi kurdu.


Belediye Başkanı Rasim Arı'nın şehrin çeşitli mahallelerinde sinyalizasyon sistemine ihtiyaç duyulan kavşaklara ışıklı sinyal sistemi kurulması talimatının ardından kontrolsüz kavşaklara yeni sinyalizasyon sistemleri kurulmaya başlandı.


Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Elektrik Elektronik Servisi tarafından, Güzelyurt Mahallesi'nde yoğun trafik akışının olduğu, Göktürk Caddesi, 210. Cadde ve 80. Yıl Bulvarı'nın kesiştiği kavşağa sinyalizasyon sistemi kurulumu gerçekleştirildi. Kurulan sistem ile birlikte Güzelyurt Turgut Akdevelioğlu İlkokulu'nda bulunduğu bölgede hem yayalar hem de araç sürücüleri bundan böyle güvenli bir şekilde seyahat edebilecekler.


Yeni yapılan ışıklı elektronik sinyalizasyon sistemleri sürücülerin gündüz ve gece sürüş konforunda herhangi bir sıkıntıya mahal vermeyecek şekilde imal edildi. Ayrıca ışıklarda en düşük enerji tüketimi olan led aydınlatmalar kullanıldı.


Güzelyurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı trafiğine nefes aldıracak, trafik akışını hızlandıracak yeni sinyalizasyon sistemi kullanılmaya başlandı. - NEVŞEHİR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:38 Kaynak: İHA
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