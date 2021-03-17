80.yıl bulvarında altyapı ve sıcak asfalt için çalışmalar başladı - Son Dakika

80.yıl bulvarında altyapı ve sıcak asfalt için çalışmalar başladı

17.03.2021 12:26
80.yıl bulvarında altyapı ve sıcak asfalt için çalışmalar başladı, System.String[]

Nevşehir Belediyesi tarafından Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan 80. Yıl Bulvarı'nda altyapı ve üstyapı için çalışmalar başladı.

Nevşehir Belediyesi tarafından Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan 80. Yıl Bulvarı'nda altyapı ve üstyapı için çalışmalar başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince çok sayıda konut ve işyerinin bulunduğu bulvar sağlam bir altyapıya kavuşturularak sıcak asfalt seriminin ardından modern bir görünüme kavuşacak.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından mevcut altyapısındaki sıkıntılar nedeniyle zaman zaman su kesintilerinin yaşandığı ve parke taşla kaplı olan Güzelyurt Mahallesi'ndeki 80. Yıl Bulvarı'nda altyapı yenileme çalışmalarına başlandı.

Sabah erken saatlerde başlayan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın da katıldığı çalışmalarda ilk olarak belediye ekiplerince iş makineleri yardımı ile yollardaki parke taşlar söküldü.

Burada bir açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, belediye ekiplerince içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilenerek sağlam bir altyapıya kavuşturulacak olan bölgede daha sonra sıcak asfalt serimi gerçekleştireceklerini kaydetti.

Yaya kaldırımları ve aydınlatma sistemleri yenilenecek olan bulvarın modern bir görünüme kavuşacağını ifade eden Savran, çalışmaların ardından bulvardaki yol kenarlarına yüzlerce ağaç dikiminin gerçekleştirileceğini açıkladı.

80. Yıl Bulvarı'ndaki çalışmaların trafiği aksatmamak için etap etap gerçekleştirileceğini söyleyen Savran, ilk etapta Hacı Asım Atabilen İlkokulu ile Güzelyurt Turgut Akdevelioğlu İlkokulu arasındaki bölümde çalışmanın yapılacağını belirtti.

Savran, "Çalışmalar tamamlandığında modern altyapısıyla, konforlu ulaşımıyla, yenilenen yürüyüş yolları ve aydınlatmasıyla bu bölgenin çehresini değiştireceğiz. Ekiplerimiz çalışmalar öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Çalışmalar sırasında belki biraz vatandaşlarımız sıkıntı çekecek ama mümkün olan en kısa sürede tüm ekiplerimizle çalışmaları tamamlayacağız. Şimdiden mahalle sakinlerimize sabır ve destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

80. Yıl Bulvarı'ndaki altyapı ve üstyapı çalışmalarının ardından belediye ekiplerinin bu kez Kocaçay'a gireceğini açıklayan Başkan Savran, "80. Yıl Bulvarı'nı tamamladıktan sonra sırasıyla Kocaçay'da bulunan 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Vefa Küçük Caddesi'nden başlayarak 2000 Evler Mahallesi Üniversite Kavşağı'na kadar altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışmamızı sürdüreceğiz. Gerçekten çok bir yatırım. Belediye olarak buraya ciddi bir yatırım yaparak bu bölgenin hem altyapı hemde ulaşım problemini çözeceğiz. Altyapısı tamamlanan tüm bölgelerde sıcak asfalt seriminin yanı sıra yeni yaya kaldırımları, ağaçlandırma ve aydınlatma çalışması yapacağız" diye konuştu.

"Belediye ekiplerinin ağaç hassasiyeti"

Diğer yandan da Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Güzelyurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı'nda gerçekleştirilen altyapı ve yol çalışmaları kapsamında yol kenarında bulunan ağaçlar zarar görmemeleri için titizlikle sökülerek başka yere taşınıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince budanarak mevcut yerlerinde özenle sökülen uyku dönemindeki ağaçlar Alacaşar yolu üzerindeki çamlık alana nakledilerek burada toprakla buluşturuluyor.

80. Yıl Bulvarı'ndaki altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra buraya Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kırmızı yapraklı süs eriği ve leylandi dikilecek. - NEVŞEHİR

80.yıl bulvarında altyapı ve sıcak asfalt için çalışmalar başladı
80.yıl bulvarında altyapı ve sıcak asfalt için çalışmalar başladı
80.yıl bulvarında altyapı ve sıcak asfalt için çalışmalar başladı
80.yıl bulvarında altyapı ve sıcak asfalt için çalışmalar başladı

Fen İşleri Müdürlüğü, Nevşehir, Yatırım, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 80.yıl bulvarında altyapı ve sıcak asfalt için çalışmalar başladı - Son Dakika


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