80 yıldır hizmet veren PTT binasını kapattılar, vatandaş eylem yaptı - Son Dakika

80 yıldır hizmet veren PTT binasını kapattılar, vatandaş eylem yaptı

25.01.2021 16:21

- 80 yıldır hizmet veren PTT binasını kapattılar, vatandaş eylem yaptı Bursa'da "PTT binamızı geri istiyoruz" eylemi Bursa'da 80 yıldır hizmet veren PTT binası kapatılınca mağdur olan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

- 80 yıldır hizmet veren PTT binasını kapattılar, vatandaş eylem yaptı

Bursa'da "PTT binamızı geri istiyoruz" eylemi

BURSA - Bursa'da 80 yıldır hizmet veren PTT binası kapatılınca mağdur olan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Bursa'nın en eski semtlerinden olan Çekirge semtinde 80 yıldır hizmet veren PTT binası zarar ettiği gerekçesiyle kapatıldı. Yoğun nüfusun bulunduğu ve günün her saati işlek olan PTT binasının kapanmasına tepki gösteren vatandaşlar, binanın önünde pankart açarak açıklama yaptı.

Şehrin en merkezi yerlerinden biri olan Çekirge Mahallesi'nde PTT binasının kapanması üzerine vatandaşlar 6 kilometre uzaklıktaki PTT binasına gitmek durumunda kalıyor. Yaşlı nüfusun yoğun yaşadığı mahallede vatandaşlar PTT binasının tekrar açılmasını istiyor.

Kapanan PTT binası önünde açıklama yapan Çekirge Mahallesi sakinleri, "Bursa'nın en eski mahallelerinden olan Çekirge Mahallemizde bulunan ve 80 yıldır hizmet veren şehrin ilk PTT'si olan Çekirge PTT Binası zarar ettiği gerekçesiyle kapatıldı. Mahallemizde nüfus oldukça fazla. Günün her saati işlek olan PTT binamız kapatıldı. En yakın PTT binası 6 kilometre ötede. Mahallemizde yaşlı nüfus da fazla. Biz 80 yıldır hizmet veren PTT binamızı geri istiyoruz" dediler.

80 yıldır hizmet veren PTT binasını kapattılar, vatandaş eylem yaptı
80 yıldır hizmet veren PTT binasını kapattılar, vatandaş eylem yaptı
80 yıldır hizmet veren PTT binasını kapattılar, vatandaş eylem yaptı
80 yıldır hizmet veren PTT binasını kapattılar, vatandaş eylem yaptı

Bursa, PTT, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 80 yıldır hizmet veren PTT binasını kapattılar, vatandaş eylem yaptı - Son Dakika


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