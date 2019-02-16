Son Dakika Haberleri: 80 Yıllık Arazi Sorunu Çözüldü

80 Yıllık Arazi Sorunu Çözüldü

1 saat önce

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi sınırlarında yer alan Karamehmet Mahallesi'ndeki geçmişi 80 yıla dayanan mülkiyet sorunu çözüldü.

80 Yıllık Arazi Sorunu Çözüldü, System.String[]
Tekirdağ'ın Ergene ilçesi sınırlarında yer alan Karamehmet Mahallesi'ndeki geçmişi 80 yıla dayanan mülkiyet sorunu çözüldü.

Ergene ilçesindeki Karamehmet Mahallesi'nde bulunan mülkiyeti hazine adına kayıtlı taşınmazların hak sahiplerine tarımsal amaçlı kullanımından dolayı satış işlemleri 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 12. maddesi uyarınca yapıldı.

Karamehmet Mahallesi'nde bulunan 270 adet hak sahibine tarımsal amaçlı kullanımlarından dolayı, kanuni indirim gereği rayiç değerlerinin yüzde 50'si üzerinden satış işlemleri Çorlu Milli Emlak Müdürlüğünce tamamlanarak 80 yıla uzanan mülkiyet sorunu çözüme kavuşturuldu.

Karamehmet Mahallesi'nde söz konusu yasa kapsamında 16 milyon 422 bin 216 TL'lik satış işlemi gerçekleştirildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:59 Kaynak: İHA

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