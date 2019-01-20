80 Yıllık Bitmeyen Aşk

Malatya
'da yaşayan Muhlis ve Münevver Şık çifti, 80 yıldır aynı yastığa baş koyuyor. Birbirlerine kaşı bitmeyen sevgileri ile yaşlı çift, evliliklerinde sevgi ve hoşgörüyü ilke edinerek mutlu bir hayat sürüyor. Türkiye
'nin en uzun süreli evli kalan çiftlerinden Münevver ve Muhlis Şık, uzun evliliklerinin sırrını "Birbirimizi hiç kırmadık" diye özetliyor. Battalgazi
ilçesine bağlı Meydan Başında Mahallesi'nde oturan Muhlis ve Münevver Şık çifti, yaşlarının 100'e dayanmasına rağmen birbirlerini halen çok seviyor.
Bir asra yaklaşan evliliklerinde 5 çocuk sahibi olan yaşlı çift kendilerine ait evlerinde sırt sırta vererek yaşamlarını sürdürüyor. Evliliklerinde sevgi ve hoşgörüyü ilke edindiklerini belirten Münevver Şık, yaklaşık 80 yıldır mutlu bir evlilik ve yaşam sürdürdüklerini söyledi.
16 yaşında görücü usulüyle evlendiğini ve eşini düğünde gördüğünü söyleyen Münevver nine, hayatı birlikte yaşadıklarını ve birlikte yaşlandıklarını belirtti. 80 yıl boyunca birbirlerini hiç kırmadıklarını da söyleyen Münevver nine, şimdiki neslin birbirine tahammülü olmadığı için hemen boşandığını söylüyor.
En ufak dikleşmelerde karı-kocanın boşandığını söyleyen Münevver Şık, eskiden sevgi ve hoşgörünün olduğunu belirtiyor. Yaşının verdiği rahatsızlıkla artık konuşmakta güçlük çeken Muhlis dede ise eşini çok sevdiğini dile getiriyor. En büyüğü 75, en küçüğü ise 60 yaşında çocuk sahibi olan yaşlı çifte ise torununun eşi olan Gül Şık bakıyor.
Yaşlı çifti her fırsatta ziyaret ederek hayır dualarını alan Eski Malatya Aşkı Gurubu kurucusu Nedim Ulubaba, Malatya'nın en yaşlı çiftinin uzun süre evli kalmalarını ve birbirlerine halen ilk günkü gibi sevgi beslemelerinin aslında tüm gençlere de örnek olmasını istiyor. - MALATYA