80 yıllık bitmeyen aşk...Bir yastıkta kocadılar

80 yıllık bitmeyen aşk...Bir yastıkta kocadılarMALATYA - Malatya 'da yaşayan Muhlis-Münevver Şık çifti, 80 yıldır aynı yastığa baş koyuyor. Birbirlerine kaşı bitmeyen sevgileri ile yaşlı çift, evliliklerinde sevgi ve hoşgörüyü ilke edinerek mutlu bir hayat sürüyor. Türkiye 'de en uzun süreli evli kalan çifti olan Münevver-Muhlis çifti, uzun evliliklerinin sırrını "Birbirimizi hiç kırmadık" diye özetliyor. Battalgazi İlçesi'ne bağlı Meydan Başında Mahallesinde oturan Muhlis ve Münevver Şık çifti, yaşlarının 100'e dayanmasına rağmen bir birlerini halen çok seviyor.Bir asra yaklaşan evliliklerinde, 5 çocuk sahibi olan yaşlı çift kendilerine ait evlerinde sırt sırta vererek yaşamlarını sürdürüyor. Evliliklerinde sevgi ve hoşgörüyü ilke edindiklerini belirten Münevver Şık, yaklaşık 80 yıldır mutlu bir evlilik ve yaşam sürdürdüklerini söyledi.16 yaşında görücü usulüyle evlendiğini ve eşini düğünde gördüğünü söyleyen Münevver nine, hayatı birlikte yaşadıklarını ve birlikte yaşlandıklarını belirtti. 80 yıl boyunca birbirlerinin hiç kırmadıklarını da söyleyen Münevver Nine, şimdiki neslin birbirine tahammülü olmadığı için hemen boşandığını söylüyor.En ufak dikleşmeler de karı-kocanın boşandığını söyleyen Münevver Şık, eskiden sevgi ve hoşgörünün olduğunu belirtiyor. Yaşının verdiği rahatsızlıkla artık konuşmakta güçlük çeken Muhlis dede ise eşini çok sevdiğini dile getiriyor. En büyüğü 75 en küçüğü ise 60 yaşında çocuk sahibi olan yaşlı çifte ise torunun eşi olan Gül Şık bakıyor.Yaşlı çiftçi her fırsatta ziyaret ederek hayır dualarını alan Eski Malatya Aşkı grubu kurucusu Nedim Ulubaba, Malatya'nın en yaşlı çiftinin uzun süre evli kalmalarını ve birbirlerine halen ilk günkü gibi sevgiyi beslemelerinin aslında tüm gençlerde de örnek olmasını istiyor.