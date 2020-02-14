80 yıllık semer ustası: bu meslek beni hayata bağlıyor - Son Dakika

80 yıllık semer ustası: Bu meslek beni hayata bağlıyor

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesindeki semer ustası Osman Durutürk (91), "Benim mahallede ben akran 70-80 kişiydik. Şimdi 2 kişi kaldık. Bu meslek beni hayata bağlıyor" dedi.

Yaklaşık 80 yıllık semer ustası Osman Durutürk, Yalvaç'ta belediyeden kiraladığı 6 metrekarelik dükkanda modernleşen dünyaya inatla direnen ve mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Bir yanda semer ağaçları, diğer bir köşede semerlere dolgu malzemesi olarak kullandığı kamışlar ve en müstesna köşede tamamlanmış müşterisini bekleyen semerler. Dükkanın ön bölümünde boydan boya camla kaplı alanında yere serdiği bir şilte üzerine oturup, önüne koyduğu semeri evire çevire yapan Osman Durutürk, bazen yorulduğu zaman hemen yanındaki çay ocağından gelen tavşan kanı çayını duvara dayanarak keyifle içerken sokaktan gelen geçenlere bakarak geçmişe dalıp gidiyor.

'ŞİMDİ 2 KİŞİ KALDIK'

Küçücük dükkanında yıllardır kiracı olarak mesleğini sürdüren 3 çocuk babası Osman Durutürk, "Hanım öldü, çocukları da yuvadan uçurduk. Şimdi yalnız yaşıyorum. Burası olmasa her gün kahveye gitmekle gün mü geçer? Elindeki değneğe dayanarak hayata küsen bir adam olmadım. Bu olmasa oraya debelenirken buraya debelenirken gidersin. Benim mahallede ben akran 70-80 kişiydik. Şimdi 2 kişi kaldık. Bu meslek beni hayata bağlıyor" dedi.

'NE YAPAYIM, SEVİYORUM'

Doğduğu günden bu yana bu mesleği yaptığını söyleyen Osman Durutürk, "Ne yapayım, seviyorum. Sabah evden çıktığımda dükkana gideceğim diye bir gayem var. Geliyorum sobayı yakıyorum, akşama kadar burada vakit geçiriyorum. Öyle olmasa ben strese girerim" diye konuştu.

Sakinkent (Cittaslow) Yalvaç'ta kaybolmaya yüz tutan mesleklerden biri olan semerciliği hala ayakta tutmaya çalışan Osman Durutürk, son nefesine kadar bu mesleği yaşatmaya devam edeceğini da kaydetti.