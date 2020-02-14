80 yıllık semer ustası: bu meslek beni hayata bağlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 80 yıllık semer ustası: bu meslek beni hayata bağlıyor - Son Dakika

80 yıllık semer ustası: bu meslek beni hayata bağlıyor

6 saat önce

80 yıllık semer ustası: Bu meslek beni hayata bağlıyorISPARTA'nın Yalvaç ilçesindeki semer ustası Osman Durutürk (91), "Benim mahallede ben akran 70-80 kişiydik.

80 yıllık semer ustası: Bu meslek beni hayata bağlıyor

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesindeki semer ustası Osman Durutürk (91), "Benim mahallede ben akran 70-80 kişiydik. Şimdi 2 kişi kaldık. Bu meslek beni hayata bağlıyor" dedi.

Yaklaşık 80 yıllık semer ustası Osman Durutürk, Yalvaç'ta belediyeden kiraladığı 6 metrekarelik dükkanda modernleşen dünyaya inatla direnen ve mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Bir yanda semer ağaçları, diğer bir köşede semerlere dolgu malzemesi olarak kullandığı kamışlar ve en müstesna köşede tamamlanmış müşterisini bekleyen semerler. Dükkanın ön bölümünde boydan boya camla kaplı alanında yere serdiği bir şilte üzerine oturup, önüne koyduğu semeri evire çevire yapan Osman Durutürk, bazen yorulduğu zaman hemen yanındaki çay ocağından gelen tavşan kanı çayını duvara dayanarak keyifle içerken sokaktan gelen geçenlere bakarak geçmişe dalıp gidiyor.

'ŞİMDİ 2 KİŞİ KALDIK'

Küçücük dükkanında yıllardır kiracı olarak mesleğini sürdüren 3 çocuk babası Osman Durutürk, "Hanım öldü, çocukları da yuvadan uçurduk. Şimdi yalnız yaşıyorum. Burası olmasa her gün kahveye gitmekle gün mü geçer? Elindeki değneğe dayanarak hayata küsen bir adam olmadım. Bu olmasa oraya debelenirken buraya debelenirken gidersin. Benim mahallede ben akran 70-80 kişiydik. Şimdi 2 kişi kaldık. Bu meslek beni hayata bağlıyor" dedi.

'NE YAPAYIM, SEVİYORUM'

Doğduğu günden bu yana bu mesleği yaptığını söyleyen Osman Durutürk, "Ne yapayım, seviyorum. Sabah evden çıktığımda dükkana gideceğim diye bir gayem var. Geliyorum sobayı yakıyorum, akşama kadar burada vakit geçiriyorum. Öyle olmasa ben strese girerim" diye konuştu.

Sakinkent (Cittaslow) Yalvaç'ta kaybolmaya yüz tutan mesleklerden biri olan semerciliği hala ayakta tutmaya çalışan Osman Durutürk, son nefesine kadar bu mesleği yaşatmaya devam edeceğini da kaydetti.

80 yıllık semer ustası: bu meslek beni hayata bağlıyor

Yalvaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: Binanın yarın yıkılması planlanıyordu, bugün bir şekilde yan yattı
Son dakika: Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın 2 katının kaçak olduğu ortaya çıktı Rus asker kız arkadaşına 16 tankla evlenme teklif etti Son dakika: İstanbul Başsavcılığı Burhan Kuzu hakkında inceleme başlattı

Son Dakika Haberleri
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi
14:56 Sanatçı Salkım'ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı
14:46 Tarık Mengüç, kendisine verdiği sözü tutmayan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Aşklarından sıra gelmedi
13:41 Cem Yılmaz'dan flaş Serenay Sarıkaya göndermesi!
13:41 Bora Duran'la klasikler gecesi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 16:09:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 80 yıllık semer ustası: bu meslek beni hayata bağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]