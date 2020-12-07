80 yıllık su sorununa baraj çözümü - Son Dakika

Samsun'un doğu ilçelerinde etkili olan sel felaketlerini azaltacak, içme suyu ve sulama suyu problemlerini ortadan kaldıracak Salıpazarı Barajı için düğmeye basıldı. 2017 yılında planlanan ancak ödenek sorunu sebebiyle inşa edilemeyen barajın maliyetinin yüzde 56'sı Samsun Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanacak.

Verimli tarım ovalarına sahip Samsun'un Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerinde kuvvetli sağanak yağışların ardından yaşanan sel felaketleri, tarım alanları ve yerleşim yerlerine büyük zarar veriyor. Geçen yılın Ağustos ayında 1 kişinin hayatını kaybettiği Salıpazarı ve Terme'deki sel, ilçe merkezlerinin büyük kısmına zarar verdi. Evleri, dükkanları, kurumları su basarken, binlerce dönüm arazide ekili tarım ürünlerini telef ederek milyonlarca lira maddi zarara yol açtı.

Başkan Demir çözdü

4 ilçeyi tehdit eden afet riskinin azaltılması, içme ve sulama suyu sorunlarının kökten çözecek Salıpazarı Barajı'nın en kısa sürede inşa edilmesi için devreye giren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, insanların bir daha mağduriyet yaşamaması için Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile protokol anlaşması imzalandı. Yaklaşık 159 milyon TL'lik yatırım maliyetinin içme suyuyla ilgili yüzde 56'sı Büyükşehir Belediyesi, sulama suyuna ilişkin yüzde 44'ü ise Tarım ve Orman Bakanlığı bütçelerinden karşılanacak.

80 yıl su sorunu yaşanmayacak

Terme Çayı Değirmen Deresi üzerinde kurulacak Salıpazarı Barajı, 470 bin metreküp dolgu, 5 milyon 130 bin metreküp rezervuar hacmi ve 69 metre yüksekliğinde inşa edilecek. Depolama ve deşarj alanının yapımıyla birlikte baraj, 15 bin 400 dekar alandaki sel riskini yüzde 60 oranında azaltacak. 4 ilçenin 143 yerleşim yerine memba kalitesinde içme suyu verilerek, Çarşamba Ovası'ndaki tarım arazileri de sulanacak. Böylece Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık'ta toplam 250 bin nüfus, 80 yıl boyunca su sorunu yaşamayacak.

2022 yılında hizmete girecek

Salıpazarı Barajı'nın sel riskini azaltması yanında bölge halkının içme ve tarımsal sulama için büyük önem taşıdığını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehrin gelecek projeksiyonuna katkı sağlayan yatırımın 2022 yılında hizmete gireceğini kaydetti. Başkan Demir, "Söz konusu ilçelerimizdeki vatandaşlarımız, her yağmur yağdığında 'Acaba sel olur mu' diye diken üstünde kalıyor. Artık hemşerilerimizi hem sel felaketi endişesinden hem de içme ve sulama suyu problemlerinden kurtulmuş olacak. Salıpazarı Barajı'nı dönemimiz içinde tamamlıyoruz. Barajın yapılmasıyla aşırı sağanak yağmur yağdığında selin debisi düşerek sel ve taşkınların yüzde 60 oranında önlenmesine katkı sağlayacak. Depolama alanı ve deşarj ile birlikte riski azaltacak. Riskin tamamen kalkması için Salıpazarı'ndaki 2 ırmakta sel kapanlarının yapılması gerekiyor. Onlar da yapıldığında sel riski büyük ölçüde ortadan kalkmış olacak. Sayın Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile mutabakata vararak protokolü yaptık. Baraj 2 yılda bitirilecek. Yüklenici firma kurulumunu yaptı. Bu sene inşaata başlayacak. Katkılarından dolayı Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

İçme suyu arıtma ihaleleri 2021'de

Baraj inşaatıyla birlikte ilçelerin içme suyu problemlerini ortadan kaldıracaklarını dile getiren Başkan Demir, "Ayvacık, Terme, Salıpazarı ve Çarşamba'nın bir kısmının içme suyu arıtma projesi bu sene bitiyor. 2021 yılında da ihaleye çıkacağız. Çok güzel bir arıtma tesisi kazandırıyoruz. Halkımıza artık memba kalitesinde su içireceğiz. Baraj ve arıtma tesisi, insanlarımızın hayatında çok büyük değişimler yapacak. Baraj biterken bu coğrafyanın 80 yıllık içme suyu problemini çözmüş olacağız" dedi. - SAMSUN