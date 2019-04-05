Son Dakika Haberleri: 800 bin kişinin gözü Ankara’ya çevrildi

800 bin kişinin gözü Ankara’ya çevrildi

1 saat önce

Beyaz eşya, mobilya ve otomotiv sektörüne gelen teşviklerin bir benzerini Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri sektörü üyeleri de talep ediyor.

800 bin kişinin gözü Ankara’ya çevrildi, System.String[]
Beyaz eşya, mobilya ve otomotiv sektörüne gelen teşviklerin bir benzerini Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri sektörü üyeleri de talep ediyor. MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı'nın önerileri 20 milyar TL'lik ek geliri de beraberinde getiriyor. (Ece Ceyhun)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:09 

Ekonomi
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