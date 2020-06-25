800 bin liralık altını bankadan alıp dolandırıcılara teslim etti - Son Dakika

KÜTAHYA'da, telefonla aradığı Fatma Dobur'u (67), kendisini polis olarak tanıtıp,"Bankanız soyuldu, altınlarınız çalındı. Altınları bankadan alıp bize verin, inceleteceğiz" diyerek, yaklaşık 800 bin lira değerindeki altını alarak dolandırdıkları öne sürülen 2 şüpheliden 1'i yakalanıp, tutuklandı.
Meydan Mahallesi'nde oturan Fatma Dobur'u arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, 'Bankanız soyuldu, altınlarınız çalındı. Yerlerine sahte olanları konulmuş olabilir. Hemen bankadan altınlarınızı alıp, göndereceğimiz görevliye teslim edin. Bizde kriminale gönderip inceleteceğiz" dedi. Fatma Dobur, telaşa kapılarak bankanın özel kasasında bulunan yaklaşık 800 bin liralık ziynet eşyasını aldı. Eve dönen Dobur, altınlarını kapısına gelen başka bir kişiye teslim etti. Bir süre sonra kendisini telefonla arayan kişiye ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan Dobur, polise haber verdi.
Polis, Fatma Dobur'u arayarak kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.