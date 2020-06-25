800 bin liralık altını bankadan alıp dolandırıcılara teslim etti - Son Dakika

800 bin liralık altını bankadan alıp dolandırıcılara teslim etti

KÜTAHYA'da, telefonla aradığı Fatma Dobur'u (67), kendisini polis olarak tanıtıp,"Bankanız soyuldu, altınlarınız çalındı.

KÜTAHYA'da, telefonla aradığı Fatma Dobur'u (67), kendisini polis olarak tanıtıp,"Bankanız soyuldu, altınlarınız çalındı. Altınları bankadan alıp bize verin, inceleteceğiz" diyerek, yaklaşık 800 bin lira değerindeki altını alarak dolandırdıkları öne sürülen 2 şüpheliden 1'i yakalanıp, tutuklandı.

Meydan Mahallesi'nde oturan Fatma Dobur'u arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, 'Bankanız soyuldu, altınlarınız çalındı. Yerlerine sahte olanları konulmuş olabilir. Hemen bankadan altınlarınızı alıp, göndereceğimiz görevliye teslim edin. Bizde kriminale gönderip inceleteceğiz" dedi. Fatma Dobur, telaşa kapılarak bankanın özel kasasında bulunan yaklaşık 800 bin liralık ziynet eşyasını aldı. Eve dönen Dobur, altınlarını kapısına gelen başka bir kişiye teslim etti. Bir süre sonra kendisini telefonla arayan kişiye ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan Dobur, polise haber verdi.

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POLİS 100 APARTMAN VE İŞ YERİNDE KAMERA İNCELEDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri,Fatma Dobur'un evinin bulunduğu sokaktan başlayarak yaklaşık 100 bina ve iş yerinde güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden evden altınları alan şüphelinin Mehmet Emin Demirkol olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada şüpheli Demirkol'un altınları aldıktan sonra Denizli'ye, oradan da Aydın'a geçtiği tespit edildi. Emniyet bünyesinde kurulan özel ekip, şüpheliyi takip ederek Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı.

ALTINLAR KARŞILIĞINDA 5 BİN LİRA ALMIŞ

Kütahya'ya getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Emin Demirkol, Dobur'dan aldığı altınları, 5 bin lira karşısındaki Denizli'de bir adrese teslim ettiğini söyledi. Demirkol, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Polis, Fatma Dobur'u arayarak kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Meydan Mahallesi, Denizli, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:11 Kaynak: DHA

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