800 bin liralık nakliye dolandırıcılığı operasyonu - Son Dakika

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800 bin liralık nakliye dolandırıcılığı operasyonu
6 saat önce
İstanbul'dan Kahramanmaraş'a gönderilen 800 bin lira değerindeki malzemelerin alıcılara ulaşmaması üzerine düzenlenen nakliye dolandırıcılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İstanbul'dan Kahramanmaraş'a gönderilen 800 bin lira değerindeki malzemelerin alıcılara ulaşmaması üzerine düzenlenen nakliye dolandırıcılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İstanbul'dan bir tıra yüklenen iplik, kumaş ve biberin Kahramanmaraş'taki alıcılara teslim edilmemesi üzerine durum polise bildirildi.
Tırın Gaziantep'e gittiğini tespit eden ve buradaki bir depoya baskın yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 800 bin lira değerindeki kumaş, iplik ve biberi buldu.
Depoyu kiraladığı belirlenen S.K, gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta 6 firmaya ait olduğu öğrenilen malzemeler, sahiplerine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:28 Kaynak: AA
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