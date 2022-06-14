800 bin yıl önce yakılan ateşi tespit ettiler! İşte İsrailli araştırmacıların yeni yapay zeka keşfi

İsrail'de faaliyet gösteren Weizmann Bilim Enstitüsü, yapay zekanın da yardımı ile bilim insanlarının 800.000 bin yıl öncesinde ateşin kullanıldığına dair izlere rastlandığını bildirdi.

ÇOK SAYIDA FOSİL DE BULUNDU

İsrail'in önde gelen dergilerinden olan PNAS dergisinde yayımlanan kanıtlar, İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinin batısında bulunan bir açık hava arkeolojik alanı olan Evron Taş Ocağı'nda bulundu. Bölgede yapılan bir diğer kazılarda ise, 800.000 ila bir milyon yıl öncesine ait çok sayıda hayvan fosili ve Paleolitik alet ortaya çıkarıldı.

KULLANILAN ATEŞİN 600 DERECE ULAŞTIĞI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan kalıntıların bulunduğu bölgede değerlendirmelerde bulunan yetkililer, hassas bir yapay zeka yöntemi kullanarak sahada bulunan 26 çakmaktaşı aletin ısıya maruz kalmış olmasını değerlendirdi ve aletlerin bazılarının 600 santigrat dereceyi aştığı belirlendi.