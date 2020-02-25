800 derecelik enjeksiyon makinesine sıkışan işçi ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 800 derecelik enjeksiyon makinesine sıkışan işçi ağır yaralandı - Son Dakika

800 derecelik enjeksiyon makinesine sıkışan işçi ağır yaralandı

33 dakika önce

Samsun'da bir fabrikada 800 derecelik alüminyum enjeksiyon makinesine sıkışan işçi ağır yaralanırken, arkadaşını kurtarmak isteyen bir kişi de elinden yaralanarak hastanelik oldu.

800 derecelik enjeksiyon makinesine sıkışan işçi ağır yaralandı, System.String[]

Samsun'da bir fabrikada 800 derecelik alüminyum enjeksiyon makinesine sıkışan işçi ağır yaralanırken, arkadaşını kurtarmak isteyen bir kişi de elinden yaralanarak hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Sitesi'nde bulunan bir otomotiv fabrikasında saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alüminyum kamyon makine parçaları üreten fabrikada çalışan makine operatörü Muhammet B.(27) 800 derece sıcaklıkta olduğu ileri sürülen alüminyum enjeksiyon makinesine sıkıştı. Bu sırada iş arkadaşını kurtarmak isteyen işçilerden Naci Y.(40) ise yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Muhammet B., yanarak ağır yaralanırken, Naci Y. de sağ elinden yanarak yaralandı. Muhammet B., 112 Acil Servis ekipleri tarafından, Naci Y. ise özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Muhammet B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:46 Kaynak: İHA
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