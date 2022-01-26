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800 gram doğan Arya bebeğe kalp ameliyatı yapıldı - Son Dakika

800 gram doğan Arya bebeğe kalp ameliyatı yapıldı

26.01.2022 18:01

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde prematüre doğan bebek, kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde prematüre doğan bebek, kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Serpil ve Adem Derin çifti, 26 haftalıkken 800 gram doğan bebeklerine Arya ismini verdi.

Kalp damarında açıklık bulunan Arya bebek, SCÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Dr. Öğretim Üyesi Vural Polat ve Dr. Öğretim Üyesi Fatih Kılıçbay tarafından ameliyat edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, Sivas'ta bir ilke imza attıklarını belirtti.

Ameliyatın Türkiye'de nadir gerçekleştirilen yöntemle başarıyla yapıldığını aktaran Doğan, "Hastane olarak bu tür ameliyatları yapma imkanına ve teknik donanıma sahibiz. Bundan sonra da bu tür ameliyatları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu ameliyatı gerçekleştiren hocalarımıza ve ameliyat sonrasında bebeğin bakımını üstlenen Yenidoğan Ünitesi ekibine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kalp-Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Vural Polat ise doğum öncesi her bebekte kalpten çıkan iki büyük atardamar arasında bir ara damar olduğunu vurguladı.

Doğumdan sonra bazı bebeklerde bu damarın kapanmayıp açık kaldığını, buna da "Patent Duktus Arteriosus" (PDA) denildiğini anlatarak, "PDA'sı kapanmayan bebeğimizi yatak başı operasyonla ameliyat ettik. Yenidoğan Ünitesi'nde küçük bir ameliyathane ortamı oluşturduk ve hastanemizde ilk defa bu ameliyatı yapmış olduk. İnşallah bundan sonra da bu tür sıkıntısı olan bebeklerimize yardımcı olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

800 gram doğan Arya bebeğe kalp ameliyatı yapıldı
800 gram doğan Arya bebeğe kalp ameliyatı yapıldı
800 gram doğan Arya bebeğe kalp ameliyatı yapıldı

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Öğretim Üyesi, Araştırma, Sivas, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 800 gram doğan Arya bebeğe kalp ameliyatı yapıldı - Son Dakika


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