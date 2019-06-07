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800 küçük baş hayvan yakalandı

7 dakika önce

Ardahan merkeze bağlı Ovapınar Köyü merasında kaçak yollarla getirildiği belirlenen 800 küçükbaş hayvan yakalandı.

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Ardahan merkeze bağlı Ovapınar Köyü merasında kaçak yollarla getirildiği belirlenen 800 küçükbaş hayvan yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ovapınar köyü merasında otlatılmaya bırakılan küçükbaş hayvan sürüsü köylüler tarafından fark edildi. Köylüler durumu, Jandarma ve Ardahan Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bildirmesiyle bölgeye yetkililer geldi.

Yetkililerce ilgililer hakkında yasal işlemin başlatılması ve hayvanların küpe numarasının tespiti çalışması başladı.

Ovapınar Köyü Muhtarı Tekin Doğancı, yaptığı açıklamada, kendilerine ait meraların kaçak yollarla otlatılmak istendiğini, ancak buna izin verilmeyeceğini ifade ederek, "Meralarımızda otlatılması amacıyla küçük baş hayvanlar kaçak yollarla geldi. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Kim olursa olsun köyümüzün merasına kaçak yollarla hayvan girişine izin vermeyeceğiz. Bunları fark ettiğimiz anda hemen jandarma ve diğer ilgililere haber verdik. Her köylüden bu duyarlılığı bekliyoruz." dedi.

Doğancı, jandarmaya teslim edilen hayvanların Iğdır'dan geldiğini belirlediklerini söyledi. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:20 Kaynak: İHA
Jandarma, Ardahan, 3. Sayfa
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