Son dakika haberi... 800 lira maaşla geçinen ailenin evi yangında kül oldu - Son Dakika

Son dakika haberi... 800 lira maaşla geçinen ailenin evi yangında kül oldu

02.04.2021 09:42

Son dakika haberleri... 800 lira maaşla geçinen ailenin evi yangında kül oldu Adana'da kanserden hayatını kaybeden eşinden kalan 800 lira maaşla geçinmeye çalışan astım hastası kadının yatağa mahkum bir kızı ve oğlu ile yaşadığı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi Esme Çakıcı: "Ne yapacağımı bilmiyorum,...

800 lira maaşla geçinen ailenin evi yangında kül oldu

Adana'da kanserden hayatını kaybeden eşinden kalan 800 lira maaşla geçinmeye çalışan astım hastası kadının yatağa mahkum bir kızı ve oğlu ile yaşadığı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Esme Çakıcı:

"Ne yapacağımı bilmiyorum, eşyaları alacak gücüm de yok"

Oğlu Erdim Can Çakıcı:

"Beni yangın çıktığında 2 yaşındaki yeğenim uyandırdı yoksa ölecektik"

"Yatağa mahkum ablam bir gün önce rahatsızlandı hastaneye kaldırdık o olsa daha feci sonuçlar olabilirdi"

ADANA - Adana'da kanserden hayatını kaybeden eşinden kalan 800 lira maaşla geçinmeye çalışan astım hastası kadının yatağa mahkum bir kızı ve oğlu ile yaşadığı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Esme ve Mehmet Çakıcı bundan 30 yıl önce evlendi. Bu evlilikten çiftin 5 çocuğu oldu. Ancak Mehmet Çakıcı akciğer kanserine yakalanarak 2008 yılında hayatını kaybetti. Bundan dolayı Esme Çakıcı'ya emekli maaşı bağlandı. Esme Çakıcı bu parayla ailesini geçindirmeye çalışırken 24 yaşındaki kızı Miyase Çakıcı 2017 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu boynundan aşağı tutmadığı için yatağa mahkum hale geldi. Esme Çakıcı'nın kebap ustalığı yaparak aile ekonomisine katkıda bulanan oğlu Erdim Can Çakıcı da işsiz kaldı. Anne Çakıcı eşinden kalan 800 lira maaşla çocuklarına bakmaya çalışırken bir de astım hastalığıyla ilerlediği için 30 Mart günü rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Yatağa mahkum olan kızı da aynı gün fenalaşınca o da hastaneye kaldırıldı. Erdim Can Çakıcı ve 2 yaşındaki yeğeni ile evde kaldı. Erdim Can Çakıcı bir süre sonra uyuyunca evde yangın çıktı. 2 yaşındaki çocuk dayısını uyandırıp yangın haberini verdi. Dayı Çakıcı hemen yeğenini de alıp evden çıktı. İtfaiyeye haber verdiler ancak evdeki bütün eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Anne Esme Çakıcı, hastanedeyken evinin yandığını öğrendiğini söyleyerek, "Eve geldim bu durumu görünce yıkıldım. Bütün eşyalarım yanmış, ev de kullanılamaz hale gelmiş. Benim ne eşya alacak param ne de evi yaptıracak gücüm var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben astım hastasıyım ayakta zor duruyorum zor nefes alıyorum. Kızım geçirdiği kaza nedeniyle yatağa mahkum. İyi ki o evde yoktu yangın çıktığında. Ben şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Kalacak bir evim bile yok artık. Akrabalarda kalıyorum" dedi.

Oğlu Erdim Can Çakıcı ise yeğeninin uyandırmasıyla yangın çıktığını fark ettiğini hemen kendilerini dışarı attıklarını belirterek, "Yangın neden çıktı bilmiyoruz. Bizim evde daha önce de yangın çıkmıştı. O zaman arka odadaki elektrikten dediler. Biz de o elektriği iptal ettik. Ancak şimdi neden yangın çıktı bilmiyorum. Ablam evde olsa yatağa mahkum olduğu için çok feci şeyler olabilirdi. Bir gün önce hastaneye kaldırdık. İyi ki hastaneye gitmiş. Ben kebap ustasıyım ama çalışmıyorum. Bu evi yeniden yaptıracak maddi gücümüz yok" diye konuştu.

Son dakika haberi... 800 lira maaşla geçinen ailenin evi yangında kül oldu
Son dakika haberi... 800 lira maaşla geçinen ailenin evi yangında kül oldu
Son dakika haberi... 800 lira maaşla geçinen ailenin evi yangında kül oldu
Son dakika haberi... 800 lira maaşla geçinen ailenin evi yangında kül oldu
Son dakika haberi... 800 lira maaşla geçinen ailenin evi yangında kül oldu
Son dakika haberi... 800 lira maaşla geçinen ailenin evi yangında kül oldu
Son dakika haberi... 800 lira maaşla geçinen ailenin evi yangında kül oldu
Son dakika haberi... 800 lira maaşla geçinen ailenin evi yangında kül oldu
Son dakika haberi... 800 lira maaşla geçinen ailenin evi yangında kül oldu
Son dakika haberi... 800 lira maaşla geçinen ailenin evi yangında kül oldu
Son dakika haberi... 800 lira maaşla geçinen ailenin evi yangında kül oldu
Son dakika haberi... 800 lira maaşla geçinen ailenin evi yangında kül oldu
Son dakika haberi... 800 lira maaşla geçinen ailenin evi yangında kül oldu

Yangın, Mahkum, Adana, Astım, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi... 800 lira maaşla geçinen ailenin evi yangında kül oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen destek aylık 1.500 liraya çıktı Son Dakika: 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen destek aylık 1.500 liraya çıktı Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Süveyş'teki krizi fırsata çevirme peşine düştüler! Alternatif yol kurulacak, kontrol İsrail'e geçecek Süveyş'teki krizi fırsata çevirme peşine düştüler! Alternatif yol kurulacak, kontrol İsrail'e geçecek Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan "tam kapanma" uyarısı Konuğun Konuğun "21 Haziran'da seçim olacak" sözleri karşısında donup kaldılar! Gerçeği anlayan kahkaha attı Tayvan'da tren raydan çıktı: En az 36 kişi hayatını kaybetti Tayvan'da tren raydan çıktı: En az 36 kişi hayatını kaybetti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Polis memuru, maske takmayan kişilere ceza olarak ördek yürüyüşü yaptırdı Polis memuru, maske takmayan kişilere ceza olarak ördek yürüyüşü yaptırdı
Uruguaylı forvet Sebastian Abreu, 44 yaşında tam 31'inci transferini gerçekleştirdi, en fazla takım değiştiren oyuncu oldu Uruguaylı forvet Sebastian Abreu, 44 yaşında tam 31'inci transferini gerçekleştirdi, en fazla takım değiştiren oyuncu oldu         
09:43
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
MHP, Kocaeli İl Binası'na asılan MHP, Kocaeli İl Binası'na asılan "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" afişinin yanına Bahçeli'nin afişini astı         
09:27
Sevgilisi ile tartışan 15 yaşındaki kız, kendini 3. kattan asfalta bıraktı Sevgilisi ile tartışan 15 yaşındaki kız, kendini 3. kattan asfalta bıraktı         
08:58
Okulda akılalmaz olay! Öğrenci Okulda akılalmaz olay! Öğrenci "Flütü silmiştim" dedi ama 14 kişi koronavirüse yakalandı         
08:48
Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı! 6 günde rekor satış gerçekleşti Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı! 6 günde rekor satış gerçekleşti         
08:30
Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu         
07:23
Türkiye hafta başından itibaren bahar havasının etkisi altına giriyor Türkiye hafta başından itibaren bahar havasının etkisi altına giriyor         
23:01
Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti         
20:53
Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti         
20:38
AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu         
18:26
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma         
17:46
"Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu         
14:46
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma!         
12:20
Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 10:15:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... 800 lira maaşla geçinen ailenin evi yangında kül oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei