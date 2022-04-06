800 yıldır İslam'a hizmet eden Sinop Alaeddin Camii - Son Dakika

Yaklaşık 800 yıllık mimari eser olan Sinop Alaeddin Keykubat Camii, Karadeniz'de Bölgesi'nin en eski yapılarından birisi olarak inanç turizmi açısından önemli kimliğe sahip.

Anadolu Selçuklu Devleti döneminde 1214 yılında Sinop'un fethinden sonra Pervane Muineddin tarafından yaptırıldığı tahmin edilen Aleaddin Keykubat Camii, Pervane Külliyesi bünyesinde hamam ve medresenin arasında askerler için cami ve kışla olarak kullanıldığı biliniyor. 800 yaşından büyük olduğu düşünülen Alaeddin Keykubat Camii, Anadolu topraklarının barındırdığı zengin yapılarıyla inanç turizminde önemli bir kitleye sahip. Selçuklu'nun başkentliğini yapan Konya şehrinde benzerine rastlanan tarihi yapı, Karadeniz'de bölgesinin en eski yapılarından olduğu biliniyor. Sinop'a ziyarete gelen turistlerin kültür gezisi ve ibadetlerini yerine getirme noktasında sıklıkla ziyaret ettiği bu cami, 8 asırdır İslam kültürünü yansıtıyor. Karadeniz Bölgesi'nin en eski yapılarından olduğu bilinen Aleaddin Keykubat Camii, yansıttığı tüm görkemiyle hem ibadete hem de turizme katkı sağlıyor.

"KONYA KADAR SELÇUKLU, EFES KADAR ANTİK BİR ŞEHİR"

Sinop Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Metin Süren, "Önemli bir şehirdeyiz, Konya kadar Selçuklu, Efes kadar antik bir şehirdeyiz. Tarih öncesi dönemden günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı ve bu medeniyetlerin izlerini taşıdığı için. 1214 yılında Selçuklular tarafından fethedildikten sonra adeta Türk-İslam mührünün kazındığı eserlerle Sinop merkez ve tüm ilçelerde önemli Selçuklu eserlerine rastlıyoruz. Bu eserlerden en görkemlisi de Aleaddin Külliyesi. Bugün tüm ihtişamıyla tüm görkemiyle hala Türk-İslam medeniyetinin önemli bir eseri olarak Sinop şehrinde ibadete açık vaziyette. Selçuklu'nun başkentliğini yapan Konya'daki eserlerle yaşıt. Karadeniz'de örneğine belki rastlayamayacağımız ama Konya'daki Selçuklu eserleriyle yaşıt olan, benzer olan bir kültür varlığından bahsediyoruz" dedi.

(Berkan Şen/ İHA)