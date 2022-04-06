800 yıldır İslam'a hizmet eden Sinop Alaeddin Camii - Son Dakika
Üye Girişi

800 yıldır İslam'a hizmet eden Sinop Alaeddin Camii

06.04.2022 10:43
800 yıldır İslam'a hizmet eden Sinop Alaeddin Camii

Yaklaşık 800 yıllık mimari eser olan Sinop Alaeddin Keykubat Camii, Karadeniz'de Bölgesi'nin en eski yapılarından birisi olarak inanç turizmi açısından önemli kimliğe sahip.

Yaklaşık 800 yıllık mimari eser olan Sinop Alaeddin Keykubat Camii, Karadeniz'de Bölgesi'nin en eski yapılarından birisi olarak inanç turizmi açısından önemli kimliğe sahip.

Anadolu Selçuklu Devleti döneminde 1214 yılında Sinop'un fethinden sonra Pervane Muineddin tarafından yaptırıldığı tahmin edilen Aleaddin Keykubat Camii, Pervane Külliyesi bünyesinde hamam ve medresenin arasında askerler için cami ve kışla olarak kullanıldığı biliniyor. 800 yaşından büyük olduğu düşünülen Alaeddin Keykubat Camii, Anadolu topraklarının barındırdığı zengin yapılarıyla inanç turizminde önemli bir kitleye sahip. Selçuklu'nun başkentliğini yapan Konya şehrinde benzerine rastlanan tarihi yapı, Karadeniz'de bölgesinin en eski yapılarından olduğu biliniyor. Sinop'a ziyarete gelen turistlerin kültür gezisi ve ibadetlerini yerine getirme noktasında sıklıkla ziyaret ettiği bu cami, 8 asırdır İslam kültürünü yansıtıyor. Karadeniz Bölgesi'nin en eski yapılarından olduğu bilinen Aleaddin Keykubat Camii, yansıttığı tüm görkemiyle hem ibadete hem de turizme katkı sağlıyor.

"KONYA KADAR SELÇUKLU, EFES KADAR ANTİK BİR ŞEHİR"

Sinop Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Metin Süren, "Önemli bir şehirdeyiz, Konya kadar Selçuklu, Efes kadar antik bir şehirdeyiz. Tarih öncesi dönemden günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı ve bu medeniyetlerin izlerini taşıdığı için. 1214 yılında Selçuklular tarafından fethedildikten sonra adeta Türk-İslam mührünün kazındığı eserlerle Sinop merkez ve tüm ilçelerde önemli Selçuklu eserlerine rastlıyoruz. Bu eserlerden en görkemlisi de Aleaddin Külliyesi. Bugün tüm ihtişamıyla tüm görkemiyle hala Türk-İslam medeniyetinin önemli bir eseri olarak Sinop şehrinde ibadete açık vaziyette. Selçuklu'nun başkentliğini yapan Konya'daki eserlerle yaşıt. Karadeniz'de örneğine belki rastlayamayacağımız ama Konya'daki Selçuklu eserleriyle yaşıt olan, benzer olan bir kültür varlığından bahsediyoruz" dedi.

(Berkan Şen/ İHA)

800 yıldır İslam'a hizmet eden Sinop Alaeddin Camii
800 yıldır İslam'a hizmet eden Sinop Alaeddin Camii
800 yıldır İslam'a hizmet eden Sinop Alaeddin Camii
800 yıldır İslam'a hizmet eden Sinop Alaeddin Camii

YORUMLAR
500
Çini seramikler Bayburtlu kadınların ellerinde hayat buluyor Çini seramikler Bayburtlu kadınların ellerinde hayat buluyor Yurtta hava durumu Yurtta hava durumu

Alaeddin Keykubat, Karadeniz, Selçuklu, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 800 yıldır İslam'a hizmet eden Sinop Alaeddin Camii - Son Dakika


Son Dakika
10:42 Haftalar sonra ilk gülümseme: Ece Erken eşinin ölümünden sonraki o ilk anı paylaştı
10:41 Gelecek Partisi'nden ayrılanlar yeni parti kuruyor! Adı bile belli: Politik Merkez Partisi
10:34 Herkes "asgari ücret artırılmalı" derken, tarihçi İlber Ortaylı'dan enteresan bir öneri geldi: İstanbul'da yasaklansın!
10:29 Buça'daki katliamın sorumlusu Yarbay Omurbekov, işgale katılmadan önce kilisede kutsanmış
10:29 Jel böcek ilacını yiyen 3 yaşındaki çocuk yoğun bakıma alındı
10:27 Kadirov'un kuvvetleri TikTok videosu çektiği esnada saldırıya uğradı
10:02 Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler oldu? Azra'nın müvekkiline söylediği yalan başına nasıl iş açacak?
09:59 Derya Alabora, ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri açıkladı
09:59 Sarı kırmızılı futbolcuları üzen karar: Galatasaray'da ödemeler durduruldu
09:51 Asgari ücrete ek zam tartışması AK Parti içinde de sürüyor: Destekleyen de var, karşı çıkan da! İşte konuşulan seçenekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 10:55:29. #1.12#
SON DAKİKA: 800 yıldır İslam'a hizmet eden Sinop Alaeddin Camii - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement