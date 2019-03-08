800 Yıllık Altın İşlemeli Tabloları 2 Milyon Dolara Satmak İstemişler

Diyarbakır'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen altın işlemeli iki tabloyu satmak isterken yakalanan biri tutuklu 3 sanık hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen altın işlemeli iki tabloyu satmak isterken yakalanan biri tutuklu 3 sanık hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Engin S. ile tutuksuz sanıklar Rıdvan Y. ve Eyüphan S. hakkında hazırlanan iddianame 12. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, 29 Ocak'ta merkez Bağlar ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 800 yıllık iki tabloyu 2 milyon dolar karşılığında satmak isterken 3 şüphelinin yakalandığı ve tabloların ele geçirildiği belirtildi.



Müzelik değerde eser olduğu rapora yansıdı



Dicle Üniversitesi Rektörlüğünce görevlendirilen heyet tarafından söz konusu iki tablonun incelendiği aktarılan iddianamede, dosyaya ön inceleme raporunun da eklendiği belirtildi.



Rapordaki, "Söz konusu iki tablonun 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamında tescil ve tasnife tabi müzelik değerde eser olduğu kanaatine varılmıştır." ifadesinin de yer aldığı iddianamede, eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne gönderilerek, daha ayrıntılı rapor hazırlanmasının istendiği kaydedildi.



İddianamede, yargılama sırasında gerekli incelemelerin ardından eserlerin, 2863 sayılı kanunun 75. maddesi gereğince Müze Müdürlüğüne teslim edilmesine karar verilmesi istendi.



İddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu:



"Şüphelilerin satma eylemini gerçekleştireceği sırada suçüstü yakalanmaları, savunmalarında itirafta bulunmalarından fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri anlaşılmıştır. Şüphelilerin 2863 sayılı Kanun'a muhalefet ettiği yönünde CMK'nin 170/2 maddesi uyarınca kamu davası açılmasını haklı kılacak nitelikte ve yeterlilikte delil elde edildiği tespit edilmiştir."



İstenilen ceza



İddianamede, tutuklu sanık Engin S. ile tutuksuz sanıklar Rıdvan Y. ve Eyüphan S. hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istenerek, mahkumiyetleri halinde TCK'nin 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor.

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