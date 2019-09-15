Son Dakika Haberleri: 800 yıllık çınarın altında köylü pazarı açıldı
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800 yıllık çınarın altında köylü pazarı açıldı

51 dakika önce

800 yıllık çınarın altında köylü pazarı açıldıAydın Büyükşehir Belediyesi Çakırbeyli, Kavaklı ve Kemer mahallerindeki köy pazarına bir yenisini daha ekleyerek 800 yıllık çınar ağacının gölgesinde Selatin Mahallesi'nde köylü pazarı açtı.

800 yıllık çınarın altında köylü pazarı açıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çakırbeyli, Kavaklı ve Kemer mahallerindeki köy pazarına bir yenisini daha ekleyerek 800 yıllık çınar ağacının gölgesinde Selatin Mahallesi'nde köylü pazarı açtı.

Germencik ilçesinin kırsal Selatin Mahallesi doğal ürünlerin satılacağı köylü pazarına kavuştu. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Germencik Belediye tarafından yaptırılan köylü pazarının açılışı 800 yıllık tarihi çınar ağacının altında gerçekleştirildi. Törene Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve çevredeki ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. 40 pazarcının sergi açtığı pazar yeri, halkoyunları ekibinin gösterileriyle açıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Selatin ve Şirince mahalleleri arasındaki yolu tamamladık. Yakın zamanda buranın ciddi bir çekim merkezi olacağını düşünüyoruz. Aydın sadece jeotermalle anılan bir yer değil, tarımıyla doğal ürünleriyle de gözde olan bir ilimiz dedi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Germencik'in her köyü inci tanesi. Geldiğimiz günden beri her köyümüze dokunmaya çalıştık. Ancak, Selatin köyü çok farklı. Konumuyla, kıymetlileriyle, anıt ağacıyla çok güzel bir yerde. Önceliği buraya verdik ve adım adım bu güne getirdik. Hayırlı olsun dedi.

Konuşmaların ardından Öndeş, beraberindeki protokol üyeleri ile pazar yerinin açılışını birlikte yaptı. Ardından Öndeş ve açılışa katılanlar pazar yerini gezip, tezgah açan köylülere, 'Hayırlı işler' dileğinde bulundu.

800 yıllık çınarın altında köylü pazarı açıldı

Kavaklı, Aydın, Kemer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 06:29 Kaynak: DHA
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