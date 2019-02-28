800 Yıllık Dini Kitap Ele Geçirildi
2 saat önce
Diyarbakır'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 800 yıllık olduğu öğrenilen ve içinde Hz. İsa ile Hz. Meryem'in tasvirlerinin de bulunduğu kitap geçirildi.
Diyarbakır
'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 800 yıllık olduğu öğrenilen ve içinde Hz. İsa ile Hz. Meryem
'in tasvirlerinin de bulunduğu kitap geçirildi. Kitabın 800 yıllık olduğu belirtilirken, operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. - Diyarbakır
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:13 Kaynak: DHA
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