Son Dakika Haberleri: 800 Yıllık Dini Kitap Ele Geçirildi

800 Yıllık Dini Kitap Ele Geçirildi

2 saat önce

Diyarbakır'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 800 yıllık olduğu öğrenilen ve içinde Hz. İsa ile Hz. Meryem'in tasvirlerinin de bulunduğu kitap geçirildi.

800 Yıllık Dini Kitap Ele Geçirildi, System.String[]
Diyarbakır'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 800 yıllık olduğu öğrenilen ve içinde Hz. İsa ile Hz. Meryem'in tasvirlerinin de bulunduğu kitap geçirildi. Kitabın 800 yıllık olduğu belirtilirken, operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. - Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:13 Kaynak: DHA

Jandarma, Diyarbakır, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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