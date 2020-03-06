800 yıllık Hanga Roa heykeline aracıyla çarpan adam gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya 800 yıllık Hanga Roa heykeline aracıyla çarpan adam gözaltına alındı - Son Dakika Dünya

800 yıllık Hanga Roa heykeline aracıyla çarpan adam gözaltına alındı

6 saat önce

Şili'de 800 yıllık tarihi Hanga Roa heykeline aracıyla çarpan adam gözaltına alındı. Paskalya Adası'nda bulunan Hanga Roa heykellerinden bölgede 887 adet bulunuyor.

800 yıllık Hanga Roa heykeline aracıyla çarpan adam gözaltına alındı, System.String[]

Güney Amerika ülkesi Şili'ye bağlı Paskalya Adası'nda dünyaca meşhur dev taş heykeller Hanga Roa'lara özel aracıyla çarparak tahrip eden bir kişi gözaltına alındı.


Büyük Okyanus açıklarında bulunan adanın en ünlü tarihi yapıları olan ve "moai" olarak adlandırılan heykellerden bölgede 887 tane bulunuyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Güney Amerika, Paskalya, Şili, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:59 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransız basını yazdı: Esed rejimi askerleri Hafter safında savaşmak için Libya'da
Beşşar Esed'den İdlib'deki ateşkesle ilgili ilk yorum: Çok olumlu buldum İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 197'ye ulaştı Yunanistan polisi, sınırdan geçmek isteyen hamile göçmeni vurdu

Son Dakika Haberleri
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 22:34:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 800 yıllık Hanga Roa heykeline aracıyla çarpan adam gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]