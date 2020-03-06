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800 yıllık Hanga Roa heykeline aracıyla çarpan adam gözaltına alındı
6 saat önce
Şili'de 800 yıllık tarihi Hanga Roa heykeline aracıyla çarpan adam gözaltına alındı. Paskalya Adası'nda bulunan Hanga Roa heykellerinden bölgede 887 adet bulunuyor.
Güney Amerika ülkesi Şili'ye bağlı Paskalya Adası'nda dünyaca meşhur dev taş heykeller Hanga Roa'lara özel aracıyla çarparak tahrip eden bir kişi gözaltına alındı.
Büyük Okyanus açıklarında bulunan adanın en ünlü tarihi yapıları olan ve "moai" olarak adlandırılan heykellerden bölgede 887 tane bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:59
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