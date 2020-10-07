- 800 yıllık tarihi çarşıya Büyükşehir eli değiyor - Son Dakika

- 800 yıllık tarihi çarşıya Büyükşehir eli değiyor

07.10.2020 12:22

- 800 yıllık tarihi çarşıya Büyükşehir eli değiyor Tarihi Kaleiçi Çarşısı'nı yeniden canlandırarak, ekonomiye ve turizme daha fazla katkı sağlamasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda söz verilen düzenleme projesine başladı.

- 800 yıllık tarihi çarşıya Büyükşehir eli değiyor

DENİZLİ - Tarihi Kaleiçi Çarşısı'nı yeniden canlandırarak, ekonomiye ve turizme daha fazla katkı sağlamasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda söz verilen düzenleme projesine başladı. Başkan Osman Zolan, "Kaleiçi bambaşka bir güzelliğe kavuşacak" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ahilik geleneğinin temellerinin atıldığı 800 yıllık geçmişe sahip tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda yapacağı düzenleme çalışmasının projesine başladı. Tarihi çarşıyı yeniden canlandırarak ekonomiye ve turizme daha fazla katkı sağlaması amaçlanan proje 2 bölüm olarak planlandı. Denizli Kaleiçi Muhtelif Sokakları Üst Örtü Projesi ve Cephe Sağlıklaştırma Projesi'nin ilk bölümü tamamlanırken projenin 2. bölüm çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Proje ile Kaleiçi Çarşısı'nın çehresinin değişeceğine dikkat çekilirken, bugüne kadar tarihi mekandaki yapılarda malzeme ve yapım yılı farklılıklarından, farklı tadilat ve kullanımlardan kaynaklı düzensiz ve karmaşık görüntü oluştuğuna dikkat çekildi. Esnaf ve vatandaşların yağmur ve sıcaktan korunmak için çarşıda üst örtü talep ettiği de belirtilirken, iyileştirme çalışmaları ile tarihi çarşının ekonomiye ve turizme daha fazla katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaleiçi'nde neler değişecek?

Kaleiçi'nde tescilli sur duvarları içerisinde kalan bölge içerisindeki sokaklarda kullanılan mevcut branda ve tente örtüler kaldırılarak tarihi dokuya uygun taşıyıcısı ahşap malzemeli şeffaf üst örtü yapılacak. Binaların cephelerinde ise iyileştirmeler ve malzeme bütünlüğü sağlayarak tarihi çarşıya uygun hale getirilecek. Proje kapsamındaki tüm binaların dış cephesinde görüntü kirliliği oluşturulan muhdes kaplamalar sökülecek, boya ve sıvası tamir edilecek. Proje kapsamındaki tüm binaların dış cephesindeki yağmur oluk ve boruları yenilenecek. Cephelerde yer alan klima dış üniteleri projede belirtilen ahşap kafesler içerisine taşınacak. Proje kapsamındaki binaların dış cephesindeki doğramalar, dükkan vitrinleri önerilen şekilde ahşaptan, alüminyumdan ve pvc'den yeniden yapılıp ve/veya ıslahı yapılacak. Dükkan tabelaları ahşap malzemeden cephe boyunca imal ve monte edilecek. Dükkanlara gerekli yerlerde alüminyum kepenk yapılacak.

"Kaleiçi Çarşısı Denizli'nin kalbidir"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tarihi Kaleiçi Çarşısı'nın kentin kalbi niteliğinde olduğunu belirterek, "Atalarımız tarafından 800 yıl önce kurulan tarihi çarşımızda söz verdiğimiz gibi Denizli Kaleiçi Muhtelif Sokakları Üst Örtü Projesi ve Cephe Sağlıklaştırma Projesi yapacağız. Tarihi çarşımızı aslına uygun şekilde yeniden düzenleyerek hem görsel bir bütünlük, hem de kullanım anlamında konfor sağlayacağız. Burada yapacağımız proje ile ekonomik anlamda bir canlılık getireceğimiz gibi ecdadımızdan kalan tarihi değerlerimize de sımsıkı sahip çıkacağız" dedi.

- 800 yıllık tarihi çarşıya Büyükşehir eli değiyor
- 800 yıllık tarihi çarşıya Büyükşehir eli değiyor
- 800 yıllık tarihi çarşıya Büyükşehir eli değiyor
- 800 yıllık tarihi çarşıya Büyükşehir eli değiyor

Büyükşehir Belediyesi, Osman Zolan, Denizli, söz, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - 800 yıllık tarihi çarşıya Büyükşehir eli değiyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Ebru Şahin, Hercai'deki başarılı performansıyla Twitter dünya gündeminde 22 saat kaldı En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi Real Madridli Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, yeni doğan bebeğine gökyüzünden yıldız satın aldı Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti
Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine ilişkin tezkere 1 yıl uzatıldı Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine ilişkin tezkere 1 yıl uzatıldı         
17:46
Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi         
17:29
Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu         
16:31
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti         
15:50
Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü         
15:31
5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor         
15:06
Son Dakika! Putin'in Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız         
14:49
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış         
14:16
Cemal Can Canseven'den Cemal Can Canseven'den "Nisa Bölükbaşı ile görüşmemenizi Danla Bilic mi istedi?" sorusuna cevap         
13:00
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu         
09:00
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 18:17:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - 800 yıllık tarihi çarşıya Büyükşehir eli değiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei