Son Dakika Haberleri: 800 yıllık tarihi medresenin duvarları yazı tahtasına döndü
Son Dakika Güncel 800 yıllık tarihi medresenin duvarları yazı tahtasına döndü

800 yıllık tarihi medresenin duvarları yazı tahtasına döndü

1 saat önce

SİVAS'ta tarihi Şifaiye Medresesi duvarlarına kimliği belirsiz kişilerce sprey boya ile yazılan yazılar tepki görüyor.

800 yıllık tarihi medresenin duvarları yazı tahtasına döndü, System.String[]

SİVAS'ta tarihi Şifaiye Medresesi duvarlarına  kimliği belirsiz kişilerce sprey boya ile yazılan yazılar tepki görüyor. Medreseyi gezmeye gelenler tarihi yapıdaki bu manzaraya tepki gösterdi.

Selçuklu Devleti hükümdarlarından 1'inci İzzettin Keykavus döneminde 1217 yılında yaptırılan, hasta tedavisi yanında öğrencilerin tıp tahsilinin de yapıldığı en önemli medreselerden biri olan Şifaiye Medresesi'nin duvarları yazı tahtasına döndü. Yetkililer tarafından defalarca silinmesine rağmen tarihi eserlerin üzerine sprey boya ile çeşitli yazılar yazma alışkanlığının devam etmesi tepki çekti. Tarihi Şifaiye Medresesi'nin Osmanpaşa Caddesi'ne bakan duvarına bazı olumsuz içeriklerin bulunduğu yazıların yazıldığı görüldü. Medreseyi gezmeye gelenler duvarlarda gördükleri yazılar karşısında şaşkına döndü.

'YAZIK GÜNAH, BUNLAR BİZE MİRAS'

Sivas'ta yaşayan üniversite öğrencisi Hakan Yılmaz, "Bu resmen tarihi eserlere zarar vermektir. Görüntü kirliliği yaratıyor. Ayrıca küfür içerikli yazılar da var. Hoş karşılamıyoruz. Halkın, özellikle okumayan kesimlerin çeşitli konferanslarla bilinçlendirilmesi lazım" dedi.

Ali Goncu'da, "Bu insanlık değil. Bu duvarlardan ne istiyorlar. Yazmasınlar. Tarihi eserlere zarar verenler ülkemize Türkiye'ye zarar veriyor demektir" diye konuştu.

Kırklareli'nden Sivas'a gezmeye gelen Hasan Çam ise "Nereden baksanız 800-900 yıllık bir yapı. Bu yapının bu şekilde korunması korunma değil zaten. Yazık günah, bu tip şeyler olmasın. Bunlar bize mirastır" ifadelerini kullandı.


Selçuklu Devleti, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:01 Kaynak: DHA
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