800 yıllık Taşhan'da eşsiz Çakallı menemeni - Son Dakika

800 yıllık Taşhan'da eşsiz Çakallı menemeni

- 800 yıllık Taşhan'da eşsiz Çakallı menemeni Tarih ve lezzet bir arada Samsun'da 800 yıllık Taşhan, otantik yapısı ve meşhur Çakallı menemeni ile konuklarına eşsiz bir ortam sunuyor.

- 800 yıllık Taşhan'da eşsiz Çakallı menemeni

Tarih ve lezzet bir arada

SAMSUN - Samsun'da 800 yıllık Taşhan, otantik yapısı ve meşhur Çakallı menemeni ile konuklarına eşsiz bir ortam sunuyor.

13. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti Hükümdarı 2. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde yapılan tarihi İpekyolu üzerindeki Çakallı Taşhan, Samsun Büyükşehir Belediyesince restoran olarak işletiliyor. Kavak ilçesi, Samsun- Ankara karayolu üzerinde bulunan ve Çakallı menemeni ile meşhur Taşhan ayrıca kaz tiridi, Samsun pidesi, keşkek gibi birçok lezzete ev sahipliği yapıyor.

Çakallı Taşhan'da şef olarak çalışan Burhan Kayacı, "Çakallı menemeni diğer menemenlere göre daha değişiktir. Yapılış tarzı olsun, malzemeleri olsun daha farklıdır. İzmir menemenine, evde yaptığımız menemenlere göre çok daha lezzetlidir" dedi.

Menemen yapımı hakkında bilgi veren Kayacı, "Alüminyum ya da bakır tava kullanıyoruz. Diğer tavalarda sulu oluyor. Yeşil biberleri pembeleşinceye kadar tereyağında kızartıyoruz. Daha sonra domateslerimizi doğruyoruz ve domatesleri 3-4 dakika kadar pişiriyoruz. Piştikten sonra onu eziyoruz. Özel yaptırdığımız ezecek ile domatesi ezerek domates çorbası kıvamına getiriyoruz. Domatesi iyice ezdikten sonra kaşar peyniri ve kişi sayısına göre yumurta kırıyoruz. Son olarak yumurta pişene kadar 1 dakika karıştırıyoruz ve hazır hale geliyor" diye konuştu.

Garsonların şefi olan Ahmet Kocabıcak ise, "Çakallı Taşhan Selçuklu devletinden kalma zamanında kervansaray olarak kullanılan ve günümüze kadar gelmiş çok değerli kültürel bir mirastır. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından restoran olarak işletiliyor. Yöresel olarak çakallı menemeni, kaz tiridi, keşkek ve Samsun pidesi var. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Gelen değerli misafirlerimizi bu eşsiz ortamda ağırlıyoruz" diye konuştu.

800 yıllık Taşhan'da eşsiz Çakallı menemeni
800 yıllık Taşhan'da eşsiz Çakallı menemeni
800 yıllık Taşhan'da eşsiz Çakallı menemeni
800 yıllık Taşhan'da eşsiz Çakallı menemeni

Selçuklu Devleti, Selçuklu, Ankara, Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 09:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 800 yıllık Taşhan'da eşsiz Çakallı menemeni - Son Dakika

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