KONYA 800 YILLIK ZAZADIN HANI'NIN BAHÇESİNDE DRİFT YAPTI - Son Dakika
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KONYA 800 YILLIK ZAZADIN HANI'NIN BAHÇESİNDE DRİFT YAPTI

23.05.2022 15:23

KONYA'da 800 yıllık Zazadın Han'ın bahçesinde bir otomobil sürücüsü ziyaretçilerin de bulunduğu alanda drift yaptı.

KONYA'da 800 yıllık Zazadın Han'ın bahçesinde bir otomobil sürücüsü ziyaretçilerin de bulunduğu alanda drift yaptı. O anlar hanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Selçuklu ilçesinde bulunan 800 yıllık Zazadın Hanı bahçesine dün akşam saatlerinde otomobiliyle gelen kimliği belirsiz sürücü, hanın bahçesinde ziyaretçilerin de bulunduğu alanda drift yapmaya başladı. Sürücü, alanda bir süre drift yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı. O anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntüler tepki aldı.

KONYA 800 YILLIK ZAZADIN HANI'NIN BAHÇESİNDE DRİFT YAPTI
KONYA 800 YILLIK ZAZADIN HANI'NIN BAHÇESİNDE DRİFT YAPTI
KONYA 800 YILLIK ZAZADIN HANI'NIN BAHÇESİNDE DRİFT YAPTI
KONYA 800 YILLIK ZAZADIN HANI'NIN BAHÇESİNDE DRİFT YAPTI
KONYA 800 YILLIK ZAZADIN HANI'NIN BAHÇESİNDE DRİFT YAPTI
KONYA 800 YILLIK ZAZADIN HANI'NIN BAHÇESİNDE DRİFT YAPTI
KONYA 800 YILLIK ZAZADIN HANI'NIN BAHÇESİNDE DRİFT YAPTI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KONYA 800 YILLIK ZAZADIN HANI'NIN BAHÇESİNDE DRİFT YAPTI - Son Dakika
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