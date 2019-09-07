Son Dakika Haberleri: 800CK hattı seferleri sona eriyor
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800CK hattı seferleri sona eriyor

30 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Hafta sonu 800K, 800C hat koduyla hafta içi 800CK koduyla vatandaşların sahillere ulaşımını sağlayan otobüsler, 8 Eylül'de seferlerini sonlandırıyor.

800CK hattı seferleri sona eriyor, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Hafta sonu 800K, 800C hat koduyla hafta içi 800CK koduyla vatandaşların sahillere ulaşımını sağlayan otobüsler, 8 Eylül'de seferlerini sonlandırıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. tarafından sezonluk olarak açılan hatlar 800C, 800K 8 Eylül'de sona eriyor. Hafta sonu 800K, 800C hat koduyla hafta içi 800CK koduyla vatandaşların mavi bayraklı sahillere ulaşımını sağlayan otobüsler, 8 Eylül'de son seferlerini yaparak sezonu kapatacak. Denize gitmek isteyen vatandaşların severek tercih ettiği otobüs 800CK, bu yıl toplamda 100 bin 459 yolcuyu mavi bayraklı sahillere ulaştırmayı başardı. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:24 Kaynak: İHA
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