800CK seferlerine yoğun ilgi - Son Dakika

3 Temmuz Cumartesi günü başlayan seferlerle birlikte vatandaşlar yaz mevsimi süresince sahillere hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşacak. Mavi bayraklı sahillere gitmek isteyen vatandaşların otobüslerin ilk seferlerinden itibaren yoğun talep gösterdiği gözlerden kaçmadı.

800CK İLE SEFERLER GERÇEKLEŞTİ

800CK, 3 Temmuz Cumartesi günü ilk seferini Körfez'den saat 07.00'da hareket ederek gerçekleştirdi. Vatandaşlar Cebeci'ye kadar aktarmasız giden otobüslerle konforlu yolculuğun keyfini çıkardı. Yağmur muhalefeti nedeniyle hafta sonu, hafta içi saatlerine göre hizmet sağlandı. 800CK koduyla çalışan otobüsler 90Km boyunca seferlerini gerçekleştirdi. Seyahat eden vatandaşlar duyuru ve güncel paylaşımları UlaşımPark sosyal medya hesaplarından takip edebiliyor. Ayrıca sefer saatleri www.e-komobil.com adresinden öğrenilebiliyor.

HAFTA İÇİ 800CK, HAFTA SONU 800K VE 800C

UlaşımPark tarafından düzenlenen seferlerle vatandaşları hafta içi denize taşıyacak hat kodu 800CK olacak. Derince, İzmit, Kerpe, Kumcağız ve Cebeci güzergahında gidecek 800CK, hafta içi ilk seferini 07.00'de son seferini 21.00'da gerçekleştirecek. Vatandaşlar hafta sonu 800K ile Kerpe'ye, 800C ile de Cebeci'ye seyahat edecek. Gün boyu devam edecek seferlerle vatandaşlar ''aktarmasız'' ulaşımın keyfini çıkaracak.

MİÇO KADINLAR PLAJINA ULAŞIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kadın vatandaşların hizmetine sunulan Miço Kadınlar Plajına da 800K ve 800CK hatları ile bu sene ilk sefer düzenlendi. Cumartesi günü başlayan seferlerle vatandaşlar bu plaja ulaşım sağladı. Aktarmasız, güvenli ve konforlu yolculuk ile seyahatlerini gerçekleştiren yolcular bu otobüslerden fazlasıyla memnun.