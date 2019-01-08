801 Km'lik Rotaya İznik Molası

İstanbul'dan Konya'ya kadar uzun bir yürüyüş rotası olan Sufi Trail'in uzunluğu 801 km'dir.Ortalama bir insanın Sufi İzini tamamlaması 40 gün sürüyor . Tarih ve doğa koridorunu adeta yaşatan rota yıllardır yerli ve yabancı yürüyüş severlerin vazgeçilmez rotası oluyor.801 Km'lik rotanın en önemli durağı olan İznik ilçesi bu rota üzerinde yürüyüşünü gerçekleştirenlerinde uğrak noktası oluyor.

Sufi Trail rotasını takip edenleriİznik'te ki gönüllü tanıtım elçileri karşılıyor.Sufi Trail Genel Koordinatörü Sedat Çakır koordinasyonuyla gerçekleşen buluşmalarda gönüllü elçiler İznik ile ilgili bilgi ve dokümanları yürüyüş severlere vererek ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini gezdirerek tanıtıyorlar.Son olarak Sufi Trail rotasını yürümek için için Amerika'nın Colorado eyaletinden Türkiye'ye gelen Joe Lobeck ve Leah Capezio İstanbul, Yalova ve Orhangazi parkurunu geçerek İznik'e ulaştılar.İkiliyi İznik'te Sufi Trail'in gönüllü elçileri İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminden Kemal Candar, Samet Şimşek ve İznik Başkent İnternet Haber Sitesi Sahibi Süleyman Bilir karşıladılar.Birlikte seyahat hakkında bilgi alışverişinde bulunan gönüllü elçiler misafirlere İznik'in tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi vererek, yönlendirme de bulundular.

Joe Lobeck ve Leah Capezio ise İznik'e hayran kaldıklarını belirterek, "bu güzel karşılama için sizlere teşekkür ediyorum.İznik'e geldiğimizde Elbeyli Mahallesi'nden geçtik.Burada bizleri tarihi dikilitaş karşıladı.Burada ki insanlar bizleri davet ederek çay ikram ettiler.Ardından gece saatlerinde İznik Merkeze ulaşarak otelimize yerleştik.İznik'te 2 gün kalacağız.İznik bu rotanın en önemli noktalarından birisi.Tarihi ve doğası muhteşem.Ayrıca kar yağışıyla birlikte ışıkların da etkisiyle İznik muhteşem gözüküyor.Karşılama için buradaki arkadaşlara teşekkür ediyoruz.Sufi Trail sizlerin desteğiyle daha çok katılımcıya ulaşacak ve İznik'in de tanıtımına katkı sağlayacak" dediler.

Joe Lobeck ve Leah Capezio İznik'ten sonra ki rotalarının Çamdibi, Hocaköy ve Bereket istikametinde olduğunu dile getirdiler.