801 Milyon Dolarlık Ankapark Üç Yıllık Hukuki Sürecin Ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Teslim Edildi

Kapılarını son yerel seçimlerden 10 gün önce, 21 Mart 2019'da açan ve 801 milyon dolarlık maliyeti nedeniyle sıkça tartışmalara neden olan 120 futbol sahası büyüklüğündeki Ankapark, 18 Temmuz 2022 itibariyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) teslim edildi. Belediye tarafından yapılan sunumda, 22 Kasım 2020'de hasar tespiti yapılan parkın 111 milyon 210 bin TL zararda olduğu ve sadece bir buçuk yılda ANFA Güvenlik'in tespit ettiği 87 ayrı hırsızlık vakasının yaşandığı belirtildi. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü parkın geleceği Ankaralıların vereceği kararla şekillenecek.

ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'in rehberliğinde Ankapark'ın hasar gören oyuncakları ve çalınan kablolarının bulunduğu yedi nokta bugün basın mensuplarına gezdirildi. Yüksek maliyeti nedeniyle tartışmalara neden olan Ankapark, işletmecisinin parkı 29 Kasım 2019'da ziyarete kapatmasından bu yana atıl bir biçimde duruyordu. Parkın Ankara Büyükşehir Belediyesine devri için başlatılan hukuki süreç sonuç verdi park 18 Temmuz 2022 itibariyle belediyeye devredildi.

2020'DE TESPİT EDİLEN HASAR 111 MİLYON 210 BİN TL

Ankapark'ın, 111 milyon 210 bin TL zarara uğradığı 22 Kasım 2020'de mahkeme tarafından tespit edildi. Sonraki süreçte belediyenin tahliye talebi Kaymakamlık tarafından reddedildi. 50 bin TL ile tahliye işlemi durduruldu. 25 Mart 2022'de parkın işletmecisi resmen iflas etti ve 6 Temmuz 2022'de parkın tahliyesine karar verildi. 18 Temmuz 2022 itibariyle de Ankapark, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Parkta, ANFA Güvenlik'in tespit ettiği 87 ayrı hırsızlık vakası yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş parkın geleceğini yapacakları anketle Ankara halkının belirleyeceğini söyledi.

PARKIN GÜNCEL DEĞERİ 14 MİLYAR TL

Ankapark'ın Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolara maledildiği belirtilmişti. Bu miktar ise bugün itibariyle 14 milyar TL'ye tekabül ediyor. Yine 2014 yılında 1 milyon 750 bin TL harcanarak Akköprü'de açılan ve sonrasında atıl bir biçimde kalan tanıtım çadırının bugünkü değeri de 30 milyon 800 bin TL olarak gösterildi.

ABB Hukuk Müşaviri Duygu Şimşek, Ankaparkın belediye geçiş sürecini anlattı. Şimşek şunları söyledi:

"ANKAPARK'IN TAMAMI ŞU ANDA TESLİM ALINDI"

"Ankapark'ın tamamı şu anda teslim alındı. Resmi olarak tahliye kararını 8 Temmuz tarihinde aldık. Alabilmek için Mayıs 2020'den beri mücadele ediyoruz. İşletmesi bize ait olmadığı ve işletmeciden bugüne kadar teslim alamadığımız için alana da giremedik. İşletmeci de alana girmemize izin vermedi. Dolayısıyla 8 Temmuz'da aldığımız tahliye kararından sonra 18 Temmuz 2022 tarihinde de Kaymakamlık kanalıyla tarafımıza teslim edildi.

"GEÇ GELEN BİR ADALET OLDU"

2020 yılının Mayıs ayından beridir verdiğimiz hukuk mücadelesi 2022'nin Temmuz ayında sonuçlanabildi. Bu süreçte defalarca alanın teslimi için mahkemeye başvurduk. Fakat mahkeme bizim tarafımıza değil 50 bin lira bir tazminatla karşı tarafa verdi ve bu süre içinde de tam 7 kere tedbire itiraz ettik. Mahkeme ona rağmen tedbiri kaldırmadı. Burada çalınan kabloları, hırsızlık olaylarını defalarca ısrarla dosyalarla sunmamıza rağmen ancak bu senenin sonunda teslim alabildik. Geç gelen bir adalet oldu ama neticede bu alan bize geçti."