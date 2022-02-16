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802 mührü içeren "Mühür Veritabanı" hizmete açıldı - Son Dakika

802 mührü içeren "Mühür Veritabanı" hizmete açıldı

16.02.2022 12:53
802 mührü içeren "Mühür Veritabanı" hizmete açıldı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TYEKB) tarafından hazırlanan "Mühür Veritabanı" araştırmacıların ve tarih meraklılarının ilgisine sunuldu.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TYEKB) tarafından hazırlanan "Mühür Veritabanı" araştırmacıların ve tarih meraklılarının ilgisine sunuldu.

Yazma eserlerin muhtelif unsurları hakkında çalışmalar yürüten TYEKB'in müstakil çalışma alanları arasında yazma ve matbu eserlerde geçen şahıs, vakıf, teftiş ve temellük mühür türleri de yer alıyor.

Mühür Veritabanı ile TYEKB, koleksiyonlarında bulunan yazma ve matbu eserlerdeki net görüntüsüne ulaşılabilen bütün mühürlerin verilerini toplayarak, görüntü ve ayrıntılı değerlendirmeleriyle birlikte araştırmacılara istifadesine sunmayı hedefliyor.

Platformda ayrıca mühürlerle ilgili verilerin analizleri ve konuyla ilgili uzmanlar tarafından hazırlanmış araştırma yazılarının yayınlanması amaçlanıyor.

Mühür Veritabanı üç farklı kısımdan oluşuyor.

Ana sayfada, her bir mühür şekli üzerinden o şekildeki diğer tüm mühürlere ulaşılabilecek mühür şekilleri bölümü, farklı kategorilere ait mühürlerin listelenebileceği özel seriler ve mühürlere dair yazıların yer aldığı araştırma notları bölümü bulunuyor.

İkinci kısımda veri tabanındaki her bir mührün listelendiği "Tüm Mühürler" sayfası yer alıyor. Mühürler burada hem metin hem de görüntü olarak listeleniyor.

Mühürlerin detaylı gösteriminde mühürler, mühür metni, mührün sahibi, mühür sahibi vefat tarihi, bulunduğu meslek/mevki, şahsın telif ettiği eserler, mühür metninin dili, mühürde geçen tarih bilgisi (hicri ve miladi), yer, mührün türü, hakkak, mührün şekli, alfabe türü, yazım şekli, yazı türü, fiziksel yapısı, tezyini unsurlar ve mührün geçtiği nüshada yer aldığı durum, açıklamalar yapılarak inceleniyor.

Mühür metni, orijinal metin, transliterasyon ve Türkçe çeviri ile mühür sahibi de Arap ve Latin harfli olarak veriliyor.

"muhur.yek.gov.tr" adresinden her bir mührün detay sayfasında alıntılandığı nüshanın ayrıntılı kataloğuna ulaşılabiliyor, mühür detay bilgileri mührün görüntüleriyle birlikte yazdırılabiliyor ve indirilebiliyor.

"Tüm Mühürler" sayfasının sol tarafında yer alan filtreleme bölümünde de mühürler özellikleri çerçevesinde filtrelenebiliyor.

Üçüncü bölümde ise araştırmacıların mühür okuma alışkanlıklarını geliştirmek üzere tasarlanmış mühür pratikleri sayfası, veri tabanının interaktif yapısına katkı sağlıyor.

Tüm araştırmacıların istifadesine açık olan veri tabanı bir üyelik gerektirmiyor. Halihazırda 802 mühür içeren veri tabanına ayrıca mühür ekleme ve mühürlerin geçtiği nüshaların kataloglama çalışmaları devam ediyor.

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Araştırma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 802 mührü içeren 'Mühür Veritabanı' hizmete açıldı - Son Dakika


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