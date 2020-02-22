807 şirketin aktif büyüklüğü 60.1 milyar lira

Fon tarafından yönetilen 807 şirketin aktif büyüklüğünün 60,1 milyar lira seviyesinde olduğunu kaydeden Gülal, "Öz kaynak büyüklüğü 26 milyar lira seviyesinde. Toplam çalışan sayımız 40 bin 668" bilgisini verdi.