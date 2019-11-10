Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek nesillere "Daha Yeşil Bir Türkiye" bırakmak için başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında 81 çocuk, Atatürk'ün ölümünün 81'inci yılında Anıtkabir'i ziyaret etti, fidan dikti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Anıtkabir'deki resmi törenlerin ardından 81 ili temsilen çocuklar, Anıtkabir Komutanlığı tarafından gösterilen alana 81 fidan dikimi yaptı. Böylece 11 Kasım'da 81 ilde, 2023 noktada 3 saat içinde 11 milyon fidanın dikileceği "Geleceğe Nefes" seferberliğine saatler kala, çocuklar Atatürk'ün manevi huzurunda geleceğe nefes oldu.

Söz konusu seferberlik kapsamında oluşturulan www.gelecegenefes.com web sitesinde sahiplenilen fidan sayısı 13,5 milyonu aştı. Bu fidanların 11 milyonu Cumhurbaşkanlığı tarafından her yıl kutlanmak üzere Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen 11 Kasım'da yapılacak törenlerle toprakla buluşacak. Sahiplenilen fidanların kalan kısmının dikimi ise kasım ayı içinde tamamlanacak.