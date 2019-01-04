81'den Daha Fazla Millet Bahçesi İnşa Edeceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın şu andaki gündeminde 52 millet bahçesi var ama Cumhurbaşkanımız 81 ile en az 1 millet bahçesi yapılmasını istediğinden dolayı önümüzdeki süreçte 81'den daha fazla millet bahçesi...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın şu andaki gündeminde 52 millet bahçesi var ama Cumhurbaşkanımız 81 ile en az 1 millet bahçesi yapılmasını istediğinden dolayı önümüzdeki süreçte 81'den daha fazla millet bahçesi inşa edeceğiz." dedi.



Bulut, TOKİ merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, TOKİ'nin en önemli misyonunun dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmak olduğunu belirterek bu anlamda Türkiye genelinde 837 bin konut ürettiklerini, bunların yüzde 85'inin sosyal konut niteliğinde olduğunu söyledi.



Son zamanlarda bu oranı yüzde 95'e çıkarmanın sevincini yaşadıklarını vurgulayan Bulut, "Bakanımız ve Cumhurbaşkanımıza rakamları zikrettiğimizde, bu rakamların yeterli olmadığından bahsediliyor. Cumhurbaşkanımızın bu konuda 'TOKİ bu oranı yüzde yüze çıkarmadıkça ben bu oranlara bakmayacağım' gibi direkt talimatı var. Bizim tek hedefimiz yüzde yüz sosyal konut üretebilecek duruma gelmek. İnşallah önümüzdeki süreçte de bunları başaracağız." diye konuştu.



Bulut, TOKİ'nin bugüne kadar 23 bin 80 derslikli bin 77 okulu tamamladığını, 40 bin 120 yatak kapasiteli 266 hastane, 72 bin öğrenci kapasiteli 189 yurt, 931 ticaret merkezi, 206 kamu hizmet binası, 19 stadyum, yaşam merkezi, huzurevi ve halk eğitim merkezi olmak üzere toplamda 14 bin 541 sosyal donatı inşa ettiklerini söyledi.



Aralık itibarıyla TOKİ'nin 358 aktif şantiyesinde yaklaşık 93 bin nitelikli konut ve sosyal donatı inşasının devam ettiğini anlatan Bulut, aralık ayı sonunda 1 milyar 100 milyon liraya yakın ödeme yaptıklarını ifade etti.



Bulut, 2018'de toplam 53 bin konutun satışını gerçekleştirdiklerini, 43 bin konutun da teslimini yaptıklarını söyledi.



Türkiye genelinde TOKİ'nin birinci el konut satışı oranının yüzde 7,5 civarında olduğunu, kalan kısmın da özel sektör tarafından yapıldığını aktaran Bulut, son 15 yıl içerisinde TOKİ'nin toplam yatırımının 150 milyar lira civarında olduğunu dile getirdi.



"81'den daha fazla millet bahçesi inşa edeceğiz"



Bulut, millet bahçeleri projesinde TOKİ'nin aktif olarak görev aldığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla İcraat Programı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 28 ilde yaklaşık 25 milyon metrekarelik alanda 52 millet bahçesinin çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk 100 günlük icraat programı kapsamında 5 millet bahçesinin açılışının yapıldığını hatırlatan Bulut, şöyle konuştu:



"Bu 5 millet bahçesinden Kayaşehir 1. etap ve Kayaşehir Kuzeyyakası, TOKİ ve TOKİ'nin iştiraki tarafından tamamlanmış olan millet bahçeleriydi. İkinci 100 gün için ise 5 millet bahçesinin daha yapımının tamamlanması hedefleniyor. Bunlardan biri bizim Diyarbakır'da Dicle Vadisi'nde yapmış olduğumuz millet bahçesi. Ocak ayı içerisinde 3 millet bahçesinin ihalesini gerçekleştirmiş olacağız. İstanbul Pendik, Batman ve Elazığ'ın ihaleleri gerçekleşecek. Şubat ayında ise Sakarya, Eskişehir, Kayabaşı, Samsun ve Ankara İmrahor Vadisi 1. Etap olmak üzere 5 millet bahçesinin daha ihalesini gerçekleştirmiş olacağız. Bunların dışında TOKİ olarak şu anda 14 millet bahçesinin proje çalışmalarını sürdürüyoruz. Onları da en kısa sürede hazır hale getirmiş olacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın şu andaki gündeminde 52 millet bahçesi var ama Cumhurbaşkanımız 81 ile en az 1 millet bahçesi yapılmasını istediğinden dolayı önümüzdeki süreçte 81'den daha fazla millet bahçesi inşa edeceğiz."



"59 il, 134 ilçede 163 kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor"



Bulut, kentsel dönüşüm kapsamında bugüne kadar 17,5 milyar liralık ihale gerçekleştirdiklerini, şu anda 59 il, 134 ilçede 163 kentsel dönüşüm çalışmasının devam ettiğini vurguladı.



TOKİ'nin yaptığı kentsel dönüşümlerde çok belirgin memnuniyetsizlikle karşılaşmadıklarını anlatan Bulut, vatandaşla uzlaşmayı esas aldıklarını, genellikle yüzde 70 oranında uzlaşma sağlamadıkları alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarına başlamadıklarını ifade etti.



Ankara'da Sincan, Mamak ve Yenimahalle bölgelerinde çok ciddi kentsel dönüşüm çalışmaları olduğunu belirten Bulut, İstanbul'da Gaziosmanpaşa, Esenler ve Üsküdar Çamlıca Camisi etrafındaki bölgeleri mart ayına kadar ihale sürecine getireceklerini söyledi.



Bulut, sınırlarda kaçak geçişleri önlemek ve sınırları korumak amacıyla Acil Sınır Duvarı çekilmesi yönünde TOKİ'nin görevlendirildiğini, bu kapsamda yapılan 820 bin metrelik modüler betonarme duvarların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.



Güneydoğu'da evleri terörden zarar gören vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 19 bin 782 konutluk ihale gerçekleştirdiklerini anlatan Bulut, bu bölgede toplamda 23 bin 247 konut ürettiklerini dile getirdi.



Şehit yakınları ve gazilere faizsiz kredi imkanı verdiklerini anımsatan Bulut, şöyle devam etti:



"Bu kapsamda bugüne kadar 23 bin 151 aileye 1 milyar 30 milyon faizsiz kredi verdik. Sadece 2018'de bin 758 kişiye 194 milyon lira faizsiz kredi verdik. Bu kapsamda kredi kullandırılmak üzere 2019 yılında da 260 milyon liralık kaynak ayırdık. Bu yıl içinde 72 tescilli binanın restorasyonu için 12 milyon liralık restorasyon kredisi açıldı. TOKİ bugüne kadar toplamda 628 esere yaklaşık 90 milyon liralık restorasyon kredisi kullandırdı."



Belirli dönemlerde vatandaşlar için indirim kampanyası uyguladıklarını belirten Bulut, bu kapsamda en son yüzde 24'lük indirim yaptıklarını, bu sayede vatandaşların yüzde 24 karı olduğunu aktardı.



Bulut, sosyal konut sayısı hedefleri olduğunu kaydederek "Önümüzdeki süreçte dar gelirli vatandaşlarımızın çok rahat ulaşabilmesi, rahat satın almasını sağlayacak koşullarda Türkiye genelinde önemli sayıda konut uygulamasını gerçekleştirmiş olacağız. Taksitleri düşük olacak." dedi.

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