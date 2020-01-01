81 il canlı bağlantılarla denetlendi - Son Dakika

İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Koordinasyon Merkezi'nden 81 ilde devam eden yılbaşı tedbirleri kapsamında kritik illerde güvenliği ve huzuru sağlayan kolluk kuvvetlerinden canlı bağlantılar gerçekleştirerek bilgi aldı.



İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz ve ilgili daire başkanlarıyla birlikte yılbaşı kutlamalarına ilişkin güvenlik önlemlerini değerlendirmek üzere EGM Koordinasyon Merkezi'nde toplandı. Mersin, Samsun ve Eskişehir'de görevli polis, jandarma ve sahil güvenlik personeline canlı bağlantılar gerçekleştiren Çelik ve bakanlık bürokratları, güvenlik birimlerinden devam eden tedbirler hakkında bilgi aldı.



Çelik, ülke genelinde 255 bin 804 kolluk görevlisinin, vatandaşların yeni yıla güven ortamında girmesi için, sabahın ilk ışıklarına kadar tedbirlerinin devam ettireceklerini belirtti.



İçişleri Bakanı Soylu, canlı bağlantıyla bilgiler aldı



Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile alınan tedbirler hakkında bağlantı gerçekleştirilerek Türkiye geneli bilgiler verildi. Bakan Soylu, tüm vatandaşlara "Hayırlı seneler" temennisinde bulundu. İçişleri Bakanı Soylu, "İnşallah 2020 yılı da aynı şekilde huzurlu, mutlu, ağız tadıyla geçer diye Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.



İller İdaresi Genel Müdürü Çelik ise yurt genelinde güvenlik tedbirlerinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirtti. - ANKARA