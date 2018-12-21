81 İl Doğal Gaza Kavuştu
2 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de 81 ilin tamamının doğal gaza kavuştuğunu bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Türkiye
'de 81 ilin tamamının doğal gaza kavuştuğunu bildirdi.
Dönmez, Twitter
hesabından paylaştığı mesajda, süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.
"Önce millet önce memleket" diyerek yola çıktıklarını belirten Dönmez, "Bu yolda büyük bir adım daha atarak Hakkari
'ye doğal gazı ulaştırdık. Bugün itibarıyla 81 ilimizin tamamı doğal gaza kavuştu. Doğuda ne varsa Batıda da o olacak anlayışıyla çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:28 Kaynak: AA
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