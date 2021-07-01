81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Ankara'da düzenlenen ve iki gün süren toplantıya, Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, daire başkanları ve 81 ilden gelen din öğretiminden sorumlu il müdür yardımcıları ile şube müdürlüleri katıldı.

Toplantıda konuşan Genel Müdür Dr. Nazif Yılmaz, imam hatip okullarının yakaladığı başarıyı daha da artırmanın gayreti içinde olduklarını dile getirerek, illerdeki din öğretiminden sorumlu il müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin bu konuda gerekli özveriyi göstermemeleri gerektiğini ifade etti.

İl müdür yardımcıları ile şube müdürlerine seslenen Genel Müdür Yılmaz, "Genel Müdürlüğümüzün faaliyetlerini ve alınan kararları okullara ve öğretmenlere doğrudan aktaran kişilersiniz. Düzenleyeceğiniz toplantılarla istişare ettiğimiz konuları sahadaki arkadaşlarımıza iletmeniz son derece önemlidir. Dolayısıyla Genel Müdürlüğümüzün politikalarını sahaya aktarmanız, öğretmenlerimizin beklenti ve düşüncelerini de bize taşımanız büyük önem arz ediyor. " dedi.

İmam hatip okullarının tarihçesinden söz ederek çok çeşitli zorluklar ve badireler atlatılarak bugüne gelindiğini ve bu başarının elde edilmesinin kolay olmadığını belirten Yılmaz, "Bu okullarımızda okuyan geleceğin teminatı çocuklarımız, milletimizin bize emanetidir. Bu emanete en güzel şekilde sahip çıkmak için öğretmen ve idarecilere çok büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. " ifadelerini kullandı.

İmam hatip okullarının dünyaya model olmuş eğitim kurumları olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, öğrencilerin hayatına dokunmaları gerektiğini belirterek bazı küçük dokunuşların bile öğrencilerin hayatında çok büyük etkileri olabileceğini söyledi.

Yılmaz, ayrıca Genel Müdürlük olarak yürütmüş oldukları projeler hakkında da bilgi verdi.

Değerlendirme toplantısında, Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Abdülhalik Baş, Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Ahmet İşleyen, Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı İhsan Erkul, Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Uğur Tecir, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Yusuf Akbaş da kendi daireleri tarafından yürütülen faaliyet ve projeleriyle ilgili birer sunum yaptılar.