81 İl Tek Bayrak

Milas Beçin İlkokulu anasınıfı öğrencileri, öğretmenlerinin rehberliğinde '81 İl Tek Bayrak Projesi kapsamında anlamlı bir çalışmayla Muğla'yı temsil etti.

Milas Beçin İlkokulu anasınıfı öğrencileri, öğretmenlerinin rehberliğinde '81 İl Tek Bayrak Projesi kapsamında anlamlı bir çalışmayla Muğla'yı temsil etti.



Milas'taki Beçin İlkokulu anasınıfı A şubesi öğrencileri, öğretmenleri Kader Duman rehberliğinde 81 İl Tek Bayrak projesine katılarak Muğla ilini temsil ettiler.



Beçin İlkokulu'na, kuruculuğu Ordu Korgan Atatürk İlkokulu tarafından yapılan '81 il Tek Bayrak' eTwinning projesi kapsamında her ili temsil etmek için 81 parçadan oluşan Türk Bayrağı'nın bir parçası gönderildi.



Gönderilmiş olunan parça öğrenciler tarafından bayrak kırmızısı rengine boyanarak projenin kuruculuğunu yapan Ordu Korgan Atatürk İlkokuluna kargolandı.



Bu proje ile 81ilden öğrencilerin emeğiyle Türk Bayrağı'nın portresi oluşturularak, Ordu Korgan Atatürk İlkokulunda sergilenmesi planlanıyor. - MUĞLA

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