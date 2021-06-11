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81 İl Valiliğine Baro Genel Kurulları Genelgesi Gönderildi - Son Dakika

81 İl Valiliğine Baro Genel Kurulları Genelgesi Gönderildi

11.06.2021 12:23
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Bakanlığımız tarafından 81 İl Valiliğine Baro Genel Kurulları genelgesi gönderildi.

Bakanlığımız tarafından 81 İl Valiliğine Baro Genel Kurulları genelgesi gönderildi. Genelgede 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22. 00-05. 00 saatleri arasında; pazar günleri ise cumartesi saat 22. 00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05. 00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uyulandığı hatırlatıldı. Ayrıca daha önce illere gönderilen genelge ile dönemsel açıdan zorunluluk taşıyan spor kulüplerinin genel kurulları hariç olmak üzere sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerin 15 Haziran 2021 tarihine kadar ertelendiği anımsatıldı. Haziran ayı içerisinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan pazar günlerinde genel kurul yapılmasına yönelik bazı barolar tarafından başvurular yapıldığı belirtilen genelgede, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Ek Madde 3'de atıfta bulunularak, "Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce, baro seçimleri için levhaya kayıtlı (…) avukatlar, Türkiye Barolar Birliği seçimleri için de genel kurula barolarca seçilen asıl ve yedek delegeler ile doğal delegeleri belirleyen liste, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hakime verilir. (…) Toplantı tarihleri, gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak görüşmelerin bitimine göre seçimlerin ilçe seçim kurulu başkanının gözetiminde yapılması sağlanır. Üye sayısı dörtyüzü aşan barolarda görüşmeler cumartesi günü sonuçlandırılır ve seçimlere pazar günü dokuzda başlanır ve oy verme işi saat onyedide sona erer. " hükmü hatırlatıldı. Söz konusu kanunun maddesi uyarınca üye sayısı 400'den fazla olan barolar için seçim sürecinin iki günü kapsamasının (cumartesi ve pazar) ve seçimlerin de pazar gününde yapılmasının zorunluluğu gerekçe gösterilerek bazı baro yönetimlerince Haziran ayında seçim yapılmak istenildiği belirtilerek, şu hususlar sıralandı: 01. 06. 2021 tarihinde illere gönderilen genelge kapsamında, 15 Haziran 2021 tarihine kadar spor kulüpleri hariç STK, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (üst birlikleri dahil), sendikalar, birlikler ve kooperatiflerin genel kurulları dahil geniş katılımlı etkinliklerinin ertelenmesi gerektiği bildirilmiş olup bu doğrultuda baroların da 15 Haziran 2021 tarihine kadar genel kurullarını yapmaları mümkün olmadığı belirtildi.

15 Haziran 2021 tarihinden itibaren Avukatlık Kanununun EK Madde 3 hükümlerince, üye sayısı 400'ün altındaki baroların; pazar günleri hariç diğer günlerde genel kurullarını yapmalarında (salgın tedbirlerine uygun şekilde) herhangi bir sakınca bulunmuyor.

Üye sayısı 400'ün üzerindeki baroların ise; Avukatlık Kanununun Ek Madde 3 hükümlerine göre Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayacak şekilde iki gün yapmaları gereken genel kurullarını 26-27 Haziran 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinden itibaren yapabilecek. Belirtilen tarih ve sonrasında pazar günleri için sokağa çıkma kısıtlaması tedbirinin sürdürülmesi halinde baro seçimlerine katılacak olan ve oy verme hakkı bulunan avukatlar ile diğer seçim görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Cumartesi, Haziran, Pazar, Baro, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 81 İl Valiliğine Baro Genel Kurulları Genelgesi Gönderildi - Son Dakika


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