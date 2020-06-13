81 il valiliğine, 'nikah merasimi' genelgesi - Son Dakika

81 il valiliğine, 'nikah merasimi' genelgesi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 81 il valiliğine, 'Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler' konulu genelge gönderildi.

81 il valiliğine, 'nikah merasimi' genelgesi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 81 il valiliğine, 'Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler' konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre; nikahlar, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça açık havada yapılacak ve süre mümkün olduğu kadar kısa tutulacak.

81 il valiliğine gönderilen genelgede, kontrollü normalleşme sürecine geçildiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 9 Haziran'da gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda nikah salonlarının 15 Haziran'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabileceği yönünde karar alındığı belirtildi. Bu kapsamda, nikah merasimi için kullanılacak mekanların faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave tedbirler alındığı ifade edilerek, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

'AÇIK HAVADA YAPILACAK, SÜRE KISA TUTULACAK'

"Nikahlar, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca açık havada yapılacak ve süre mümkün olduğu kadar kısa tutulacak. Nikah merasimi yapılacak mekanların işletmecileri tarafından genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak. Tesisin misafir kapasitesi, mesafe planına göre belirlenecek. Bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilecek ve kapasite bilgisi tesisin girişinde görülebilir bir yere asılacak. Misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak, 38 dereceden yüksek olanların en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak. Mekan girişlerinde dezenfektan/el antiseptiği bulundurulacak ve misafirlerin ellerini dezenfektan/el antiseptiği ile temizlemelerinden sonra içeri girişleri sağlanacak. Nikah yapılacak mekanlara maske takılarak girilecek, işletme sahiplerince mekanın girişinde yeterli miktarda maske bulundurulacak."

'MEKAN GİRİŞİNDE MASKE DAĞITILACAK'

"Maskesiz misafirlere mekan girişinde maske dağıtılacak. Nikah merasimi sürecinde de maske takılması (gelin, damat, nikah memuru ve şahitler dahil) sağlanacak. ikram yapılarak nikah merasimi düzenlenen mekanlarda; misafirlerin oturma düzeninde masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arası 60 santimetre olacak şekilde düzenlenecek. Mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafir grubu için uygulanmayacak. Her masada yeterli sayıda en az yüzde 70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği bulundurulacak. Gelin ve damadın bekleme odaları gibi alanlar için mümkünse doğal havalandırması olan (pencereli) odalar tercih edilecek."

'TAKILAR TOPLAMA KUTUSUNA KOYULACAK'

"Nikah merasiminde karşılama, uğurlama ve takı töreninde tokalaşma ya da temasa neden olan davranışlardan uzak durulacak ve mesafe korunacak. Takı merasimi, hediyelerin salonun uygun bir yerine konulacak sandık vb. bir toplama kutusuna konulması şeklinde yapılacak. Toplu fotoğraf çekimleri yapılmayacak, fotoğraf çekimi ve pasta kesimi esnasında gelin ve damat hariç mesafe kuralına riayet edilecek. Aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafirler için ortak kullanım alanlarında (oturma düzeni dahil) mesafe şartı aranmayacak."

'DANS EDİLMEYECEK'

"Bu genelge kapsamında nikah yapılacak mekanlarda temasa neden olabilecek dans/oyun vb. amaçla müzik yayını (canlı müzik dahil) yapılmayacak. Ancak sadece misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını (canlı müzik dahil) yapılabilecek. Genel tuvaletlerin giriş kapısı mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenecek. Düzenlenememesi halinde uygun şekilde paravan konularak giriş kapıları açık tutulacak. El kurutma cihazlarının kullanımına izin verilmeyecek. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan alanların havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek. Kapı ve pencereler açık bırakılarak, doğal havalandırma sağlanacak ve havalandırma sistemlerinin kullanımı ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'nın İklimlendirme Rehberi'nde belirtilen kurallara uyulacak."

'ÇOCUK OYUN ALANALRI KAPALI OLACAK'

"Kapalı alanlarda yapılacak nikah merasimlerinde mekanın sağlıklı havalandırılması için iki nikah merasimi arasında en az 15 dakikalık zaman bırakılacak, bu süre zarfında şartlara göre kapı/pencere açılarak veya merkezi sistemlerle doğal hava sirkülasyonu sağlanacak. Genel kullanım alanlarına atık kutuları konulacak, bu kutuların sadece maske, eldiven gibi temizlik malzemeleri için kullanılacağı belirtilecek ve bu atıklar imha edilirken diğer atıklarla birleştirilmeyecek. Nikah yapılacak kapalı mekanlarda bulunan çocuk oyun alanları kapalı olacak, açık mekanlarda bulunan çocuk oyun alanlarındaki sık dokunulan yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanacak. Covid­- 19 bulaşma riskini artıracağı için 1 metreden yakın temas gerektiren aktiviteler yapılmayacak. Park hizmetinin verilmesi halinde araçta temas edilen her nokta (kapı kolu, direksiyon, vites vb.) temizlendikten sonra araç misafire teslim edilecek. Asansörlerin kullanımı sınırlandırılacak, kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilecek ve bu sayı asansör girişinde belirtilecek."

PERSONELE YÖNELİK TEDBİRLER

Nikah yapılacak mekanlarda görevli personele yönelik önlemler ise şu şekilde:

"Personelin giriş/çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri termal sensörlerle ya da temassız ateş ölçerlerle yapılacak ve bu veriler günlük olarak kayıt altına alınacak ve asgari 14 gün süreyle saklanacak. Ayrıca personelin birlikte yaşadığı kişilerin de koronavirüs açısından izlenebilmesi için personelden bu kapsamda bilgi alınacak. Nikah yapılacak mekanlarda görevli personelin tuvalet, dinlenme, ortak yemek ve sosyal alanları mesafe koşullarına göre düzenlenerek (bu konuda gerekirse yer işaretlemeleri, şerit, bariyer vb. düzenlemeler yapılacak) bu alanların kapasitesi belirlenecek ve belirlenen kapasiteye uygun olacak şekilde personelce kullanımına müsaade edilecek. Bu alanların temizliği ve kurallara uygun şekilde dezenfeksiyonu düzenli olarak sağlanacak."

Haber:  ANKARA,


Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 03:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 81 il valiliğine, 'nikah merasimi' genelgesi - Son Dakika

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