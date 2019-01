81 İlde 1 Milyon 230 Bin Sporcu Adayı Tarandı

TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell'in resmi sponsorluğunda yapılan iki tarama sonunda 14 bin 500 ilkokulda yaklaşık 1 milyon 230 bin çocuğa ulaşıldı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin spor altyapı haritasını oluşturmayı planlayan projeyle, her yıl 4 bin öğrencinin profesyonel sporcu havuzuna eklenmesini hedefliyor.



TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell'in resmi sponsoru olduğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi geleceğin şampiyon sporcularını yetiştirmeye devam ediyor.



Mayıs 2018'de başlatılan proje ile adım adım Türkiye'nin spor altyapı haritası oluşturuluyor. İllerde ve coğrafi bölgelerde hangi spor branşlarının baskın olduğu, taramaya katılan çocuklarımızın hangi spor branşlarına yatkın olduğu tespit edilmeye çalışılıyor.



Projeyle, her yıl en az 1 milyon ilkokul 3. sınıf öğrencisinin sportif yetenek taraması katılımı planlanıyor. Hedef, onları sporla tanıştırmak, sporu geniş kitlelere yaymak, topluma spor yapma kültürünü yerleştirmek, çocuk ve gençlere sporu sevdirmek, spora başlama yaşlarında olan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu yetiştirilmesini sağlamak.



Proje ile her yıl 4 bin öğrencinin profesyonel sporcu havuzuna katılımı ile birlikte, taramaya katılmış ancak sporcu havuzuna girememiş çocuklarımızı İl Spor Merkezleri faaliyetlerine yönlendirerek sporda devam etmelerini sağlamak hedefliyor.



Projenin ilk iki ayağı göz önüne alındığında en büyük katılım Marmara Bölgesi'nde olurken en düşük katılım ise Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşandı. Türkiye'de eğitim gören, 83 farklı ülke vatandaşı 40 bin 865 öğrencinin 816'sı Sportif Yetenek Taramasına katılarak eğitim modülüne yani Temel Hareket ve Sportif Beceriler Eğitimine davet edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, TURKSPORU'na en büyük desteği veren şirket olduklarını belirtti. Yiş, şunları kaydetti:



"Ülkemizin bayrağını şampiyonalarda gönderin en üstüne çıkaracak geleceğin şampiyonlarına yatırım yapmak bizim için çok önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımızın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi sayesinde yaklaşık 1 milyon 230 bin öğrencimiz taramalara dahil oldu. Mayıs 2018 tarama dönemi sonuncu yaklaşık 50 bin öğrenci arasından belirlenen yetenekli öğrencilerimizle de profesyonel sporcu havuzunun desteklenmesi hedeflenmektedir. TURKSPORU'nun geleceği olarak gördüğümüz çocuklarımızın tüm gelişim süreçlerinde yanlarında olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Geleceğin şampiyonlarını birlikte yetiştirmeye devam edeceğiz."

