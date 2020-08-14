81 ilde 12 bin 135 kişiye bilinçli internet eğitimi - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların dijital ortamlardaki oyunlar ve sosyal medya üzerinden maruz kalabilecekleri tehlikeleri önceden tespit etmek ve önleyebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda internetin bilinçli kullanımı konusunda 12 bin 135 kişiye eğitim verilirken, dijital risklere karşı çocukları güvende tutmanın ipuçlarını anlatan broşür hazırlandı.

Bakanlık, Cumhurbaşkanlığı icraat programının ikinci 180 günlük eylem planındaki başlıklardan biri olan 'çocukların dijital risklerden korunması kapsamında özel kreş ve gündüz bakımevi çalışanları ile bu kuruluşlardan hizmet alan ailelere eğitim verilmesi' faaliyetini hayata geçirdi. Bu kapsamda 'bilişim teknolojileri ve internetin bilinçli kullanımı' konusunda 81 ilde 5 bin 723 veli, 6 bin 412 personel olmak üzere 12 bin 135 kişiye eğitim verildi. Eğitimlerin içeriğinde; medya kavramı, yeni medya araçları, çocuk ve dijital medya, dijital çağda ebeveyn olmak, bilişim teknolojilerinin çocuklar için fırsatları ve riskleri, çocukları bilişim teknolojilerinin risklerinden korumak için aileler tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar, önerilen web ve ihbar adresleri, dijital oyunlar için kullanılan sınıflandırma sistemi gibi konular da yer aldı.

EBEVEYNLERİN ALMASI GEREKEN DİJİTAL ÖNLEMLERÖte yandan Bakanlık, çocukların teknolojiyi ve interneti bilinçli, güvenli ve etkin kullanmasına yönelik de broşür hazırladı. 81 ildeki bakanlığa bağlı kreşlerde dağıtılan broşüre göre, ebeveynlerin alması gereken önlemler 7 başlıkta toplandı. Alınması gereken önlemler şöyle sıralandı: "Çocuklar dijital ortamda rahatsız edici bir durumla karşılaştıklarında bunu ailesi ya da güvendiği bir yetişkin ile paylaşması gerektiği konusunda bilgilendirilmeli. Çocukların aktif olarak kullandığı siteler, uygulama ve oyunlar bilinmeli. Çocuklarla iletişim halinde olunmalı, onlardaki olumsuz yöndeki değişimler izlenmeli ve gerekli müdahale yapılmalı. Çocukların kullandığı cihazlarda ve sosyal medya hesaplarında güvenlik ve gizlilik ayarlarına dikkat edilmeli. Lisanslı anti-virüs programları kullanılmalı. Dijital ortamlardaki zararlı içeriklerin önüne geçebilmek adına çocukların kullandığı tablet, telefon, bilgisayar gibi bütün elektronik aletlerde güvenli internet hizmeti kapsamında sunulan çocuk profili/aile profili kullanılmalı. Çocuklara bilinmeyen kişilerden alınan e-postaların açılmaması, internette reklam olarak çıkan bağlantılara tıklanmaması ve bilinmeyen program/dosyaların indirilmemesi gerektiği öğretilmeli. Teknolojik cihazlarla geçirilen süre çocuklarda duruş bozukluğu, dikkat bozukluğu, gelişim geriliği, bağımlılık, obezite gibi sorunlara neden olabileceğinden çocukların dijital ortamlarda geçirdiği zamanın ve yaptığı faaliyetlerin takibi sağlanmalı. Çocukların yaşına uygun, güvenilir ve tavsiye edilen sitelerde vakit geçirmesi sağlanmalı. Çocuklar internette ulaştığı her bilginin doğru olmayabileceği konusunda bilinçlendirilmeli. İnternet ortamında tanımadıkları kişilerle arkadaş olmamaları, herhangi bir görüşme yapmamaları gerektiği öğretilmeli."'YETİŞKİNLER ROL MODEL OLMALI'

Broşürde ayrıca yetişkinlerin çocuklara teknoloji ve internetin doğru kullanımı konusunda bilgi verirken davranışlarıyla da rol model olması gerektiği belirtilerek, "Çocukların dijital ortamlarda geçirdiği zamanı azaltmak için onların farklı sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılması desteklenmeli. Özellikle 3 yaşına kadar çocuklar ekrana maruz bırakılmamalı. Çocuklara internet ortamında hangi bilgileri paylaşabilecekleri, hangilerini paylaşmamaları gerektiği konusunda rehberlik edilmeli. Sanal ortamda özel ve bazı kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerektiği öğretilmeli. Çocuklara sınır koymaları, kişilerin sınırları ve mahremiyeti ihlal eden istekleri karşısında 'hayır' diyebilmeleri öğretilmeli. Aileler tarafından çocukların sosyal medyada görüntüleri ve özel bilgileri herkesin görebileceği şekilde paylaşılmamalı" denildi. Online ortamda çocukların gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek ve suç teşkil eden içeriklerle karşılaşıldığında ise siber@egm.gov.tr, Alo 183 Sosyal Destek Hattına bildirilmesi gerektiği kaydedildi.