81 ilde 180 bin 448 İngiltere, 11 ilde 169 Güney Afrika, 2 ilde 4 Brezilya varyantı tespit edildi - Son Dakika

81 ilde 180 bin 448 İngiltere, 11 ilde 169 Güney Afrika, 2 ilde 4 Brezilya varyantı tespit edildi
31.03.2021 22:52
Sağlık Bakanı Koca: "81 ilde 180 bin 448 İngiltere, 11 ilde 169 Güney Afrika, 2 ilde 4 Brezilya varyantı tespit edildi.
Sağlık Bakanı Koca: "81 ilde 180 bin 448 İngiltere, 11 ilde 169 Güney Afrika, 2 ilde 4 Brezilya varyantı tespit edildi."
(İHA)
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