81 ilde, 2 bin 806 aranan şüpheli yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı Emniyet Genel Mu"du"rlu"g'u", Jandarma Genel Komutanlıg'ı ve Sahil Gu"venlik Komutanlığı ekiplerince ülke genelinde gerçekleştirilen 'aranan şahıslar operasyonu'nda çeşitli suçlardan aranan 2 bin 806 kişi yakalandı.

7 bin 699 ekip, 29 bin 569 personelin go"rev aldığı operasyonda, 7 bin 495 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonlarda 'adam öldu"rme' suçundan 33, 'hırsızlık'tan 244, 'yaralama'dan 360, 'cinsel suçlar'dan 58, 'yag'ma'dan 48, 'dolandırıcılık'tan 88, 'uyus¸turucu madde ticareti yapmak'dan 101, 'kac¸akc¸ılık'dan 45, 'FETO"/PDY o"rgu"tu"ne u"ye olmak' suçundan 20, 'silahlı tero"r örgu"tu"ne üye olmak' suc¸undan 5 kişi yakalandı. Operasyonlarda, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 653, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 331, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 119, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 30, 20 yıl ve u"zeri hapis cezası ile aranan 6 kişi olmak u"zere bin 139'u hu"ku"mlu", bin 667'si yakalama emri ile aranan, toplam 2 bin 806 kişi yakalanarak, adli mercilere sevk edildi. Ayrıca operasyonlarda kayıp olarak aranan 7 c¸ocuk ve 22 yetis¸kin de bulundu.

Yapılan aramalarda 1 uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca, 12 av tu"feg'i, 447 adet mermi, 2 kesici-delici alet, 7 kurusıkı tabanca, 24 gram eroin, 52 ko"k kenevir ve 498 gram esrar ele gec¸irildi.

ANKARA, (DHA)

DHA-Güvenlik - Türkiye-Ankara - ANKARA, (DHA)

DHA-Gündem tr 2019-09-21 11: 15: 59