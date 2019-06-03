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81 ilde 36 bin kadını dolandırdıkları iddia edilen şahıslar Sakarya'da yakalandı- Yakalanan...

53 dakika önce

- 81 ilde 36 bin kadını dolandırdıkları iddia edilen şahıslar Sakarya'da yakalandı Yakalanan şahıslardan 1'i adliyeye sevk edildiSAKARYA - Tüm Türkiye'de sosyal medya aracılığıyla kadınlara yönelik ilanlar vererek, 81 ilde 36 bin kadını dolandırdığı iddiaları ile bir süre önce Türkiye...

- 81 ilde 36 bin kadını dolandırdıkları iddia edilen şahıslar Sakarya'da yakalandı
Yakalanan şahıslardan 1'i adliyeye sevk edildi
SAKARYA - Tüm Türkiye'de sosyal medya aracılığıyla kadınlara yönelik ilanlar vererek, 81 ilde 36 bin kadını dolandırdığı iddiaları ile bir süre önce Türkiye gündemine oturan Gökhan Ö. ve Suna U., Sakarya'da polis ekiplerince yapılan operasyonda yakalandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suç ve suçluyla mücadele kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yaklaşık 1 yılı aşkın bir süre önce Gökhan Ö. ve Suna U. tarafından kurulan 'AVA İşyerim' isimli bir şirketin, tüm Türkiye'de sosyal medya aracılığıyla kadınlara yönelik ilanlar vererek, 81 ilde 36 bin kadını dolandırdığı iddiaları Türkiye gündemine oturmuştu. Hakkında tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan aranması bulunan ve çok sayıda aynı suçtan kaydı bulunan Suna U. Adapazarı ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Suna U.'nun emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Hakkında tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranması olan ve çok sayıda dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan Gökhan Ö. ise Pamukova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gökhan Ö. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
81 ilde 36 bin kadını dolandırdıkları iddia edilen şahıslar Sakarya'da yakalandı- Yakalanan...
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:06 Kaynak: İHA
Türkiye, Sakarya, 3. Sayfa
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