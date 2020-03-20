81 ilde 52 bin 184 personelin katılımıyla "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 81 ilde 52 bin 184 personelin katılımıyla 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' - Son Dakika

81 ilde 52 bin 184 personelin katılımıyla "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"

6 saat önce

Türkiye genelinde 52 bin 184 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda 348 bin 554 şahıs sorgulandı, bin 57 aranan şahıs yakalandı.

81 ilde 52 bin 184 personelin katılımıyla

Türkiye genelinde 52 bin 184 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda 348 bin 554 şahıs sorgulandı, bin 57 aranan şahıs yakalandı.


İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulama, terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerlerde yol uygulaması şeklinde, illerde önem arz eden noktalarda, önceden tespiti yapılan özellikle bimekan diye tabir edilen, şahısların barınma için kullandıkları metruk binalarda ve çevrelerinde 52 bin 184 personel ve 230 dedektör köpeği ile 5 bin 388 noktada yapıldı. Uygulamada, 348 bin 554 şahıs sorgulandı, bin 57 aranan şahıs yakalandı. 4' ü çocuk olmak üzere 15 kayıp şahıs bulundu. 335 şahsa adli-idari işlem yapılırken, 25 şahıs gözaltına alındı.


Uygulamada 139 bin 129 araç kontrol edildi


Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada, 139 bin 129 araç kontrol edildi, 4 bin 579 araca işlem yapıldı. 55 aranan araç tespit edilirken 562 araç trafikten men edildi, 3 bin 674 metruk bina kontrol edildi. Ayrıca 8 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 7 kurusıkı tabanca, 62 mermi, 6 kesici/delici alet, 83,5 gram esrar, 1 kilo 503 gram eroin, 84,4 gram bonzai, 7 gram metanfetamin, 1 kök kenevir bitkisi, 2 adet extacy, 6 adet sentetik ecza, 28 adet tarihi eser, 94 paket kaçak sigara, 119 kilo kaçak tütün ve 48 litre kaçak içki elde geçirildi. - ANKARA

Türkiye, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:42 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı         
13:26
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi         
11:30
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli         
00:49
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı         
23:58
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı         
22:55
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti         
22:05
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi         
21:50
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı         
21:30
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu         
21:01
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti         
20:22
Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
19:33
Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında         
19:10
Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 17:03:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 81 ilde 52 bin 184 personelin katılımıyla "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]