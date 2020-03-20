81 ilde 52 bin 184 personelin katılımıyla

Türkiye genelinde 52 bin 184 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda 348 bin 554 şahıs sorgulandı, bin 57 aranan şahıs yakalandı.



İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulama, terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerlerde yol uygulaması şeklinde, illerde önem arz eden noktalarda, önceden tespiti yapılan özellikle bimekan diye tabir edilen, şahısların barınma için kullandıkları metruk binalarda ve çevrelerinde 52 bin 184 personel ve 230 dedektör köpeği ile 5 bin 388 noktada yapıldı. Uygulamada, 348 bin 554 şahıs sorgulandı, bin 57 aranan şahıs yakalandı. 4' ü çocuk olmak üzere 15 kayıp şahıs bulundu. 335 şahsa adli-idari işlem yapılırken, 25 şahıs gözaltına alındı.



Uygulamada 139 bin 129 araç kontrol edildi



Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada, 139 bin 129 araç kontrol edildi, 4 bin 579 araca işlem yapıldı. 55 aranan araç tespit edilirken 562 araç trafikten men edildi, 3 bin 674 metruk bina kontrol edildi. Ayrıca 8 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 7 kurusıkı tabanca, 62 mermi, 6 kesici/delici alet, 83,5 gram esrar, 1 kilo 503 gram eroin, 84,4 gram bonzai, 7 gram metanfetamin, 1 kök kenevir bitkisi, 2 adet extacy, 6 adet sentetik ecza, 28 adet tarihi eser, 94 paket kaçak sigara, 119 kilo kaçak tütün ve 48 litre kaçak içki elde geçirildi. - ANKARA