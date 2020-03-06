81 ilde 81 kurban projesi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 81 ilde 81 kurban projesi - Son Dakika

81 ilde 81 kurban projesi

6 saat önce

abdullah Baba Vakfı tarafından ülke genelinde başlatılan '81 ilde 81 kurban' projesi kapsamında Bilecik'in Bozüyük Temsilciliğinde de kurban kesimi yapıldı.

81 ilde 81 kurban projesi, System.String[]

abdullah Baba Vakfı tarafından ülke genelinde başlatılan '81 ilde 81 kurban' projesi kapsamında Bilecik'in Bozüyük Temsilciliğinde de kurban kesimi yapıldı.


Abdullah Baba Vakfı Bozüyük Temsilciliği tarafından Şeyh Edebalı Türbesinde kurban kesimi yapıldı. Temsilci Levent Susam, " Türkiye'de son günlerde meydana gelen deprem, çığ gibi afetlerin ve şehit haberlerinin ortadan kalkması için Abdullah Baba Vakfı, '81 ilde 81 Kurban' kesme projesi başlattı. Abdullah Baba Vakfı Başkanımız İbrahim Ethem Mendi'nin önderliğinde hem yurt içinde hem yurt dışında yoğun çalışmalar sürdürüyor. Vakfımız şu anda yurt içinde birçok bölgede faaliyette bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde ülkemizde meydana gelen felaketlerde Elazığlı kardeşlerimizin yanında olduk. Şuanda da yine yurt dışında da birçok faaliyetlerimiz yer alıyor. Son olarak Vakfımız tarafından ülke genelinde düzenlenen '81 ilde 81 kurban' projesi kapsamında askerlerimizin hıfzı muhafazası için kurbanımızı kestik. Mevlam kabul etsin" dedi. - BİLECİK

Türkiye, Bilecik, Bozüyük, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye ve İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
İdlib halkı ateşkes sebebiyle Türkiye'ye teşekkür etti: Bugün bombardıman yok Türkiye'de 2019 yılında şiddet gören 474 kadın öldürüldü Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan olası Marmara depremiyle ilgili korkutan uyarı: Büyük bir kaos olabilir

Son Dakika Haberleri
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 21:36:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 81 ilde 81 kurban projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]