"81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü" düzenlendi - Son Dakika
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"81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü" düzenlendi

05.06.2022 17:19

Çankırı'da da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş Fuar Yolu'ndan başlayarak Karatekin Parkı'nda sona erdi.

Çankırı'da da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş Fuar Yolu'ndan başlayarak Karatekin Parkı'nda sona erdi.

Yürüyüşe katılanlar sağlıklı bir çevreye dikkat çeken pankartlar taşıdı.

Vali Abdullah Ayaz, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, bu haftanın Çevre Haftası olduğunu hatırlattı.

Fidan dikiminden çevre temizliğine kadar birçok etkinlik yapıldığını belirten Ayaz, "İnşallah çevre bilinci, daha ekolojik bir dünya, çevrenin korunması konusunda çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın farkındalığının artırılması noktasında gayret sarf ettik. Bugün de gençlerimizle beraber yürüdük. Gerçekten dünyanın şu anda insan yükünü taşıma noktasında ciddi zorlukları var. Hepimizin elimizden gelen her türlü gayreti, çevreyi koruma, daha tasarruflu bir su kullanımı, daha tasarruflu araç kullanımı noktasında hep beraber gayret göstermemiz gerekmekte." diye konuştu.

Vali Ayaz, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü düzenlendi
81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü düzenlendi
81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü düzenlendi
81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü düzenlendi

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Hakkari'de Çevre Haftası etkinliği Hakkari'de Çevre Haftası etkinliği
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel '81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü' düzenlendi - Son Dakika

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