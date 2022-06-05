"81 İlde 81 Milyar Adım" etkinliği bugün yapılacak - Son Dakika
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"81 İlde 81 Milyar Adım" etkinliği bugün yapılacak

05.06.2022 11:13
"81 İlde 81 Milyar Adım" etkinliği bugün yapılacak

Çevre Haftası kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen "81 İlde 81 Milyar Adım" etkinliği vatandaşların katılımıyla bugün yapılıyor.

Çevre Haftası kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen "81 İlde 81 Milyar Adım" etkinliği vatandaşların katılımıyla bugün yapılıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ilk kez 1-7 Haziran tarihleri arasında 81 ilde aynı anda Çevre Haftası kutlanıyor. Bu kapsamda, sağlıklı bir çevre yaşamına dikkat çekmek için tüm vatandaşların katılımıyla 14.30'da 81 ilde 81 milyar adım etkinliği gerçekleştirilecek.

Etkinlikte atılacak adımların sayılması için vatandaşların akıllı cihazlarına indirdiği ve gece yarısı 00.01 itibarıyla çalışmaya başlayan "81 Milyar Adım" uygulamasındaki sayaç saat 23.59'da duracak.

10 bin adım atan her katılımcı bir çekiliş hakkı kazanacak. Daha sonra, noter huzurunda yapılacak çekilişle katılımcılara 100 bisiklet armağan edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Haydi Türkiye, bugün hep birlikte '81 Milyar Adım' atıyoruz." ifadeleriyle vatandaşları etkinliğe katılmaya davet etti.

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel '81 İlde 81 Milyar Adım' etkinliği bugün yapılacak - Son Dakika

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